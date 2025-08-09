Ukrajinci pogodili objekat ruske vojske Rusija na nogama!

Dronovi kojima upravlja Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) napali su skladišni objekat u ruskoj Republici Tatarstan u kojem se nalaze dronovi tipa Šahed i strane komponente koje se koriste u njihovoj montaži, prenosi Kijev Independent.

Ovo nije prvi napad Ukrajine na Tatarstan od početka rata, jer se u regionalnoj specijalnoj ekonomskoj zoni Alabuga nalazi postrojenje koje proizvodi dronove dugog dometa tipa Šahed i druge izviđačke bespilotne letelice (BPLO). Ukrajinski dronovi iz Centra za specijalne operacije "A" Službe bezbednosti preleteli su otprilike 1.300 kilometara da bi pogodili logistički centar u selu Kizil-Jul, izazvavši požar na tom mestu, navodi se u saopštenju SBU. "Služba