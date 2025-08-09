Ukrajinci pogodili objekat ruske vojske Rusija na nogama!

Alo pre 8 minuta
Ukrajinci pogodili objekat ruske vojske Rusija na nogama!

Dronovi kojima upravlja Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) napali su skladišni objekat u ruskoj Republici Tatarstan u kojem se nalaze dronovi tipa Šahed i strane komponente koje se koriste u njihovoj montaži, prenosi Kijev Independent.

Ovo nije prvi napad Ukrajine na Tatarstan od početka rata, jer se u regionalnoj specijalnoj ekonomskoj zoni Alabuga nalazi postrojenje koje proizvodi dronove dugog dometa tipa Šahed i druge izviđačke bespilotne letelice (BPLO). Ukrajinski dronovi iz Centra za specijalne operacije "A" Službe bezbednosti preleteli su otprilike 1.300 kilometara da bi pogodili logistički centar u selu Kizil-Jul, izazvavši požar na tom mestu, navodi se u saopštenju SBU. "Služba
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

BLOG Tramp i Putin dogovorili sastanak, Rusija pozvala predsednika SAD u Moskvu, Zelenski besan: „Ne damo zemlju!“

BLOG Tramp i Putin dogovorili sastanak, Rusija pozvala predsednika SAD u Moskvu, Zelenski besan: „Ne damo zemlju!“

Nova pre 1 sat
"Ukrajina neće dati svoju zemlju: Okupatorima!" Zelenski se oglasio nakon najave sastanka Trampa i Putina

"Ukrajina neće dati svoju zemlju: Okupatorima!" Zelenski se oglasio nakon najave sastanka Trampa i Putina

Blic pre 53 minuta
Tramp i Putin se sastaju na bivšoj ruskoj teritoriji! Iz Amerike najavljuju razmenu teritorija, Kremlj se oglasio usred noći…

Tramp i Putin se sastaju na bivšoj ruskoj teritoriji! Iz Amerike najavljuju razmenu teritorija, Kremlj se oglasio usred noći: Otkriveno šta ruski lider želi

Blic pre 52 minuta
Makron: O budućnosti Ukrajine ne može se odlučivati bez Ukrajinaca

Makron: O budućnosti Ukrajine ne može se odlučivati bez Ukrajinaca

Vesti online pre 1 sat
Da li bi Ankoridž na Aljasci mogao biti mesto istorijskog sastanka; Makron: Budućnost Ukrajine se ne može odrediti bez…

Da li bi Ankoridž na Aljasci mogao biti mesto istorijskog sastanka; Makron: Budućnost Ukrajine se ne može odrediti bez Ukrajinaca

RTS pre 1 sat
Makron: Budućnost Ukrajine ne može se odlučiti bez Ukrajinaca

Makron: Budućnost Ukrajine ne može se odlučiti bez Ukrajinaca

Kurir pre 52 minuta
Ne može bez Evrope, moramo mi da se pitamo: Makron se oglasio o sudbini Ukrajine

Ne može bez Evrope, moramo mi da se pitamo: Makron se oglasio o sudbini Ukrajine

Alo pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaIndependentRusijaKijevpožar

Svet, najnovije vesti »

Nezapamćeno! Turska se prži na rekordnih 50,5 °c: Vrućine i požari prete zemlji u najtoplijem julu u poslednjih 55 godina

Nezapamćeno! Turska se prži na rekordnih 50,5 °c: Vrućine i požari prete zemlji u najtoplijem julu u poslednjih 55 godina

Blic pre 17 minuta
Ceo grad u suzama: Audijem usmrtila majku četvoro dece iz Rumunije i pobegla: Udarac je odbacio Dianu u jarak, pronađena mrtva…

Ceo grad u suzama: Audijem usmrtila majku četvoro dece iz Rumunije i pobegla: Udarac je odbacio Dianu u jarak, pronađena mrtva pored puta

Blic pre 12 minuta
Eu odbila putinov plan za kraj rata: Sa Ukrajinom dogovorili novi predlog: "Ako Zelenski pristane na to, onda i Rusija mora…

Eu odbila putinov plan za kraj rata: Sa Ukrajinom dogovorili novi predlog: "Ako Zelenski pristane na to, onda i Rusija mora ovo da uradi"

Blic pre 12 minuta
Putin razgovarao s Lulom da Silvom oko ukrajinske krize i bilateralnih pitanja: Glavna tema rat u Ukrajini

Putin razgovarao s Lulom da Silvom oko ukrajinske krize i bilateralnih pitanja: Glavna tema rat u Ukrajini

Blic pre 7 minuta
(Foto) mala Marjam je živi dokaz katastrofe u gazi: Devojčicu (9) glad pretvorila u senku same sebe, bori se za život u…

(Foto) mala Marjam je živi dokaz katastrofe u gazi: Devojčicu (9) glad pretvorila u senku same sebe, bori se za život u naručju majke, a više ne može ni da hoda!

Blic pre 42 minuta