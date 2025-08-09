Pašinjan: Postignut istorijski mir sa Azerbejdžanom

Beta pre 3 sata

Premijer Jermenije Nikol Pašinjan pozdravio je danas, kako je naveo, istorijski mir sa Azerbejdžanom, koji je potpisao u Vašingtonu i čime je okončan višedecenijski sukob dve zemlje.

Jermenija i Azerbejdžan se od 1990-ih spore oko granica i statusa etničkih enklava unutar svojih teritorija, naročito u regionu Karabah.

"Mesecima govorim da neće biti rata između Jermenije i Azerbejdžana, da će biti mir. Danas možemo reći da je mir postignut", rekao je Pašinjan novinarima nakon potpisivanja sporazuma u Beloj kući.

Pašinjan je sporazum potpisao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, a njih je u Vašingtonu ugostio predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump).

(Beta, 09.08.2025)