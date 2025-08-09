Pašinjan: Postignut istorijski mir sa Azerbejdžanom

Beta pre 3 sata

Premijer Jermenije Nikol Pašinjan pozdravio je danas, kako je naveo, istorijski mir sa Azerbejdžanom, koji je potpisao u Vašingtonu i čime je okončan višedecenijski sukob dve zemlje.

Jermenija i Azerbejdžan se od 1990-ih spore oko granica i statusa etničkih enklava unutar svojih teritorija, naročito u regionu Karabah.

"Mesecima govorim da neće biti rata između Jermenije i Azerbejdžana, da će biti mir. Danas možemo reći da je mir postignut", rekao je Pašinjan novinarima nakon potpisivanja sporazuma u Beloj kući.

Pašinjan je sporazum potpisao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, a njih je u Vašingtonu ugostio predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump).

(Beta, 09.08.2025)

Povezane vesti »

Pašinjan: Postignut istorijski mir sa Azerbejdžanom

Pašinjan: Postignut istorijski mir sa Azerbejdžanom

NIN pre 2 sata
Azerbejdžan i Jermenija potpisali deklaraciju o miru u Vašingtonu

Azerbejdžan i Jermenija potpisali deklaraciju o miru u Vašingtonu

RTS pre 2 sata
NATO pozdravio mirovni sporazum Jermenije i Azerbejdžana, zahvalio Trampu

NATO pozdravio mirovni sporazum Jermenije i Azerbejdžana, zahvalio Trampu

Novi magazin pre 2 sata
Pašinjan: Postignut istorijski mir sa Azerbejdžanom

Pašinjan: Postignut istorijski mir sa Azerbejdžanom

Radio sto plus pre 2 sata
Mir sklopljen u Beloj kući, Rusija ostala po strani

Mir sklopljen u Beloj kući, Rusija ostala po strani

Politika pre 3 sata
Jermenija i Azerbejdžan: Sporazum po Trampovom ukusu

Jermenija i Azerbejdžan: Sporazum po Trampovom ukusu

Dojče vele pre 4 sati
Evropska unija pozdravila sporazum Azerbejdžana i Jermenije o okončanju sukoba

Evropska unija pozdravila sporazum Azerbejdžana i Jermenije o okončanju sukoba

Euronews pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NECVašingtonJermenijaAzerbejdžan

Svet, najnovije vesti »

Hitan sastanak o Ukrajini na visokom nivou u Britaniji

Hitan sastanak o Ukrajini na visokom nivou u Britaniji

Dojče vele pre 36 minuta
Rusija tvrdi da je u poslednja 24 časa Ukrajina izgubila skoro 1.400 vojnika na frontu

Rusija tvrdi da je u poslednja 24 časa Ukrajina izgubila skoro 1.400 vojnika na frontu

Beta pre 42 minuta
Zelenski sa Makronom o Ukrajini i samitu Putina i Trampa

Zelenski sa Makronom o Ukrajini i samitu Putina i Trampa

Danas pre 37 minuta
Tramp i Putin se sastaju na Aljasci, tema razgovora - Ukrajina

Tramp i Putin se sastaju na Aljasci, tema razgovora - Ukrajina

BBC News pre 37 minuta
UKRAJINSKA KRIZA - Tramp: U petak sastanak sa Putinom na Aljasci; Zelenski: Nećemo dati zemlju okupatorima

UKRAJINSKA KRIZA - Tramp: U petak sastanak sa Putinom na Aljasci; Zelenski: Nećemo dati zemlju okupatorima

RTV pre 51 minuta