Nemačka obustavlja isporuku oružja Izraelu zbog plana okupacije Gaze

Izraelski kabinet za bezbednost odobrio je plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gaza, gde žive stotine hiljada Palestinaca, što je nova eskalacija u skoro dvogodišnjem ratu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu prethodno je rekao da želi da preuzme kontrolu nad celim Pojasom Gaze, ali „ne želi da je zadrži“. Odobreni plan se posebno usredsređuje na grad Gazu, najveći u palestinskoj enklavi. „Apsolutna većina ministara izrazila je uverenje da alternativni plan predstavljen kabinetu neće dovesti do potpunog poraza Hamasa ili povratka otetih talaca“, navodi se u saopštenju iz kabineta Netanjahua. Izraelske vlasti objavile su „pet