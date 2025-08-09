Đilas: „Najbolje je praviti jedinstvenu listu“

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je, govoreći o eventulanim vanrednim parlamentarnim izborima, rekao da je najbolje praviti „jedinstvenu listu u referendumskoj atmosferi“, u suprotnom (barem) „jedinstveni front“ protiv režima Aleksandra Vučića. „Da li će biti razumevanja za jedinstvenu listu kod svih aktera, videćemo. Ukoliko ne, onda će se očigledno ići u nekoliko kolona, ali ni to ne bi trebalo da predstavlja bog-zna koliki problem”, rekao