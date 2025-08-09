Đilas: „Najbolje je praviti jedinstvenu listu“

Nedeljnik pre 3 sata
Đilas: „Najbolje je praviti jedinstvenu listu“
Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je, govoreći o eventulanim vanrednim parlamentarnim izborima, rekao da je najbolje praviti „jedinstvenu listu u referendumskoj atmosferi“, u suprotnom (barem) „jedinstveni front“ protiv režima Aleksandra Vučića. „Da li će biti razumevanja za jedinstvenu listu kod svih aktera, videćemo. Ukoliko ne, onda će se očigledno ići u nekoliko kolona, ali ni to ne bi trebalo da predstavlja bog-zna koliki problem”, rekao
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Đilas ima ideju kako pobediti Vučića na izborima: Jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi, i šta još?

Đilas ima ideju kako pobediti Vučića na izborima: Jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi, i šta još?

Danas pre 1 sat
Đilas: Najbolja opcija za izbore - jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi

Đilas: Najbolja opcija za izbore - jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi

N1 Info pre 2 sata
Đilas: Najbolja opcija za izbore – jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi ili front protiv Vučićevog režima

Đilas: Najbolja opcija za izbore – jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi ili front protiv Vučićevog režima

Nova pre 2 sata
Đilas: Najbolja opcija za izbore - jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi

Đilas: Najbolja opcija za izbore - jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasAleksandar VučićParlamentarni izboriSSPIzbori

Politika, najnovije vesti »

VIDEO: Uvrede upućene poslaniku PSG Radivoju Jovoviću ispisane u delu grada u kom živi

VIDEO: Uvrede upućene poslaniku PSG Radivoju Jovoviću ispisane u delu grada u kom živi

Radio 021 pre 34 minuta
Kako opozicija gleda na istraživanja agencije Faktor plus?

Kako opozicija gleda na istraživanja agencije Faktor plus?

Danas pre 19 minuta
Studentski protest ispred BIA u Beogradu, u Nišu "blokada na točkovima"

Studentski protest ispred BIA u Beogradu, u Nišu "blokada na točkovima"

NIN pre 49 minuta
Ministarstvo pravde: Sporazum o priznanju krivice Popovića ne proizvodi pravno dejstvo u Srbiji

Ministarstvo pravde: Sporazum o priznanju krivice Popovića ne proizvodi pravno dejstvo u Srbiji

Sputnik pre 44 minuta
Ana Brnabić pisala Metsoli: Objava Picule promišljen i uvredljiv potez, EP da reaguje

Ana Brnabić pisala Metsoli: Objava Picule promišljen i uvredljiv potez, EP da reaguje

RTS pre 14 minuta