Đilas: Najbolja opcija za izbore – jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi ili front protiv Vučićevog režima

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je, govoreći o eventulanim vanrednim parlamentarnim izborima, rekao da je najbolje praviti "jedinstvenu listu u referendumskoj atmosferi", u suprotnom (barem) "jedinstveni front" protiv režima Aleksandra Vučića. „Da li će biti razumevanja za jedinstvenu listu kod svih aktera, videćemo.

Ukoliko ne, onda će se očigledno ići u nekoliko kolona, ali ni to ne bi trebalo da predstavlja bog-zna koliki problem”, rekao je Đilas, u intervjuu za portal Simptom. Istovremeno, Đilas je naglasio da je, kako je navedeno, od najveće važnosti – borba za bolje izborne uslove. Konstatovao je i da je „pomalo paradoksalno da smo ušli u priču o izborima, a da izbora još nema“. „Vučiću uopšte nije svejedno da ih raspiše, s obzirom na broj afera, sve što se dešava u