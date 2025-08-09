Đilas: Najbolja opcija za izbore – jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi ili front protiv Vučićevog režima

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Đilas: Najbolja opcija za izbore – jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi ili front protiv Vučićevog režima

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je, govoreći o eventulanim vanrednim parlamentarnim izborima, rekao da je najbolje praviti "jedinstvenu listu u referendumskoj atmosferi", u suprotnom (barem) "jedinstveni front" protiv režima Aleksandra Vučića. „Da li će biti razumevanja za jedinstvenu listu kod svih aktera, videćemo.

Ukoliko ne, onda će se očigledno ići u nekoliko kolona, ali ni to ne bi trebalo da predstavlja bog-zna koliki problem”, rekao je Đilas, u intervjuu za portal Simptom. Istovremeno, Đilas je naglasio da je, kako je navedeno, od najveće važnosti – borba za bolje izborne uslove. Konstatovao je i da je „pomalo paradoksalno da smo ušli u priču o izborima, a da izbora još nema“. „Vučiću uopšte nije svejedno da ih raspiše, s obzirom na broj afera, sve što se dešava u
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Đilas ima ideju kako pobediti Vučića na izborima: Jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi, i šta još?

Đilas ima ideju kako pobediti Vučića na izborima: Jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi, i šta još?

Danas pre 17 minuta
Đilas: Najbolja opcija za izbore - jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi

Đilas: Najbolja opcija za izbore - jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi

N1 Info pre 1 sat
Đilas: Najbolja opcija za izbore - jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi

Đilas: Najbolja opcija za izbore - jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi

NIN pre 37 minuta
Đilas: „Najbolje je praviti jedinstvenu listu“

Đilas: „Najbolje je praviti jedinstvenu listu“

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasAleksandar VučićParlamentarni izboriSSPIzbori

Politika, najnovije vesti »

Ministarstvo pravde: Srbija će koristiti sva pravna i politička sredstva da zaštiti Igora Popovića

Ministarstvo pravde: Srbija će koristiti sva pravna i politička sredstva da zaštiti Igora Popovića

N1 Info pre 7 minuta
Đilas ima ideju kako pobediti Vučića na izborima: Jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi, i šta još?

Đilas ima ideju kako pobediti Vučića na izborima: Jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi, i šta još?

Danas pre 17 minuta
Manifestacija "Kiša meteora" danas i sutra na platou ispod Avalskog tornja

Manifestacija "Kiša meteora" danas i sutra na platou ispod Avalskog tornja

RTV pre 17 minuta
Kragujevac: Aca, Toma i šumadijske „ustaše“

Kragujevac: Aca, Toma i šumadijske „ustaše“

Vreme pre 11 minuta
Brnabić pisala Mecoli: Objava Picule promišljen i uvredljiv potez, Evropski parlament da reaguje

Brnabić pisala Mecoli: Objava Picule promišljen i uvredljiv potez, Evropski parlament da reaguje

NIN pre 12 minuta