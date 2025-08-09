Fico poželeo Putinu i Trampu da pronađu “smisleno” rešenje

Vesti online pre 21 minuta  |  Sputnjik (K.D.)
Fico poželeo Putinu i Trampu da pronađu “smisleno” rešenje

Premijer Slovačke Robert Fico poželeo je predsednicima Rusije i SAD, Vladimiru Putinu i Donaldu Trampu, da tokom predstojećeg susreta pronađu “smisleno” rešenje ukrajinskog pitanja.

– Od samog početka konflikta u Ukrajini odbacivali smo propagandu i laži, fokusirali se na objektivne informacije i, pre svega, na mir. Želimo ruskom i američkom predsedniku da pronađu smisleno rešenje – rekao je Fico u video-obraćanju. Prema njegovim rečima, najvažnije je sada zaustaviti borbena dejstva i obezbediti da drugi zapadni akteri ne ometaju mogući mirovni sporazum o Ukrajini. Kremlj i Bela kuća ranije su potvrdili da će se Putin i Tramp sastati 15.
