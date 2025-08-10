Tadić o reprezentaciji Srbije i FSS: "Nagledao sam se svega i svačega"

Bivši kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić rekao je da se umorio pokušavajući da kao kapiten i lider tima popravi određene stvari unutar nacionalnog tima i Saveza.

Kako je rekao u intervjuu za Mozzartsport, nedostaje mu igranje u reprezentaciji, jedinstven osećaj igranja za nacionalni tim, ali se ne kaje zbog odlaska - smatra da je doneo pravu odluku u pravom trenutku. Tadić je u pomenutom intervjuu prokomentarisao činjenicu da je selektor Stojković nedavno rekao da bi ga i danas zvao da ovaj i dalje želi da igra za nacionalni tim. "Nisam se dvoumio nijednog trenutka, mislim da sam ispravno postupio. Dugo sam bio u