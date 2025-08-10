Tadić o reprezentaciji Srbije i FSS: "Nagledao sam se svega i svačega"

B92 pre 5 sati
Tadić o reprezentaciji Srbije i FSS: "Nagledao sam se svega i svačega"

Bivši kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić rekao je da se umorio pokušavajući da kao kapiten i lider tima popravi određene stvari unutar nacionalnog tima i Saveza.

Kako je rekao u intervjuu za Mozzartsport, nedostaje mu igranje u reprezentaciji, jedinstven osećaj igranja za nacionalni tim, ali se ne kaje zbog odlaska - smatra da je doneo pravu odluku u pravom trenutku. Tadić je u pomenutom intervjuu prokomentarisao činjenicu da je selektor Stojković nedavno rekao da bi ga i danas zvao da ovaj i dalje želi da igra za nacionalni tim. "Nisam se dvoumio nijednog trenutka, mislim da sam ispravno postupio. Dugo sam bio u
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Tadić otkrio zašto nije došao u Zvezdu

Tadić otkrio zašto nije došao u Zvezdu

Vesti online pre 1 sat
Tadić otkrio zašto je odbio Crvenu zvezdu i zašto sa porodicom nije mogao da se vrati u Srbiju

Tadić otkrio zašto je odbio Crvenu zvezdu i zašto sa porodicom nije mogao da se vrati u Srbiju

Nova pre 2 sata
Ljubimac Grobara otvorio dušu: Napredovao sam u Zvezdi! Partizan? Vau, čoveče! On mi je najviše pomogao da vidim šta je taj…

Ljubimac Grobara otvorio dušu: Napredovao sam u Zvezdi! Partizan? Vau, čoveče! On mi je najviše pomogao da vidim šta je taj klub!

Kurir pre 4 sati
Tadić o reprezentaciji: "Nagledao sam se svega i svačega..."

Tadić o reprezentaciji: "Nagledao sam se svega i svačega..."

Sportske.net pre 5 sati
"Nagledao sam se svega i svačega, hteo sam da pomognem": Tadić otkio da li se kaje zbog reprezentacije

"Nagledao sam se svega i svačega, hteo sam da pomognem": Tadić otkio da li se kaje zbog reprezentacije

Mondo pre 4 sati
Tadić otkrio zašto nije došao u zvezdu i vojvodinu, a onda se dotakao reprezentacije i FSS: "Nagledao sam se svega i svačega"…

Tadić otkrio zašto nije došao u zvezdu i vojvodinu, a onda se dotakao reprezentacije i FSS: "Nagledao sam se svega i svačega"

Dnevnik pre 5 sati
"Nagledao sam se svega i svačega..." Ispovest Dušana Tadića o reprezentaciji Srbije: "Slagao bih vas ako bih to rekao"

"Nagledao sam se svega i svačega..." Ispovest Dušana Tadića o reprezentaciji Srbije: "Slagao bih vas ako bih to rekao"

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FSSDušan Tadić

Sport, najnovije vesti »

Trening Srbije protiv Kipra

Trening Srbije protiv Kipra

RTS pre 22 minuta
Liverpul – Palas UŽIVO: Gol prednosti za „redse“ na poluvremenu

Liverpul – Palas UŽIVO: Gol prednosti za „redse“ na poluvremenu

Sport klub pre 22 minuta
Rukometaši Srbije spremni za borbe u drugom krugu Svetskog prvenstva za kadete

Rukometaši Srbije spremni za borbe u drugom krugu Svetskog prvenstva za kadete

Dnevnik pre 2 minuta
Biće veliko pojačanje: Prvenac Srbina za Ludogorec (VIDEO)

Biće veliko pojačanje: Prvenac Srbina za Ludogorec (VIDEO)

Sport klub pre 11 minuta
Ženski juniorski četverac ispisao istoriju: Devojke osvojile odličja na Evropskom i Svetskom prvenstvu

Ženski juniorski četverac ispisao istoriju: Devojke osvojile odličja na Evropskom i Svetskom prvenstvu

Dnevnik pre 7 minuta