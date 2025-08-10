Samit Trampa i Putina na Aljasci: diplomatski napori, izazovi i zahtevi za učešćem Ukrajine

Naslovi.ai pre 48 minuta
Samit Trampa i Putina na Aljasci: diplomatski napori, izazovi i zahtevi za učešćem Ukrajine

Predstojeći sastanak američkog i ruskog predsednika fokusiran je na mir u Ukrajini, uz podršku evropskih lidera i zahtev da Ukrajina bude uključena u pregovore.

Predsednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, sastaju se 15. avgusta na Aljasci radi razgovora o okončanju rata u Ukrajini, što je prvi takav samit od 2021. godine. Bela kuća razmatra mogućnost pozivanja i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, ali za sada je planiran bilateralni sastanak Trampa i Putina. Potpredsednik SAD Džej Di Vens naveo je da nije isključena mogućnost Zelenskog na sastanku Trampa i Putina, zakazanom za 15. septembar, ali da bi bilo neproduktivno da do trilateralnog sastanka dođe pre bilateralnog. Politika Mondo NIN Blic

Evropski lideri, uključujući Makrona, Merka, Starmera i Meloni, podržavaju diplomatske napore SAD i pružaju vojnu i finansijsku pomoć Ukrajini kroz Koaliciju voljnih, ističući da je neophodna kombinacija diplomatije i pritiska na Rusiju za mir. Ukrajinski predsednik Zelenski podržava zajedničku izjavu evropskih lidera o pravednom miru koji štiti interese Ukrajine i Evrope. Vrh Evropske unije naglašava da se međunarodno priznate granice ne mogu menjati silom i da mir ne može biti definisan bez učešća Ukrajine. Nemački kancelar Fridrih Merk istakao je da Zelenski mora biti prisutan na samitu i da ne može prihvatiti da Ukrajina i EU nisu konsultovani o okončanju sukoba. Evropski čelnici iz Velike Britanije, Francuske, Italije, Nemačke, Poljske, Finske i Evropske komisije poručili su da se o putu do mira u Ukrajini ne može odlučivati bez Ukrajine, naglašavajući potrebu zaštite bezbednosnih interesa Ukrajine i Evrope. BBC News Beta Radio sto plus Insajder RTV Vesti online Politika Nedeljnik SEEbiz

Predsednik Tramp je najavio da bi mirovni sporazum mogao uključivati razmenu teritorija između Rusije i Ukrajine, što je izazvalo reakcije Kijeva i evropskih zemalja koje insistiraju na recipročnoj prirodi takvog sporazuma i odbacuju prekrajanje granica. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko ocenio je da će ukrajinski predsednik morati da donese teške odluke i da pregovori, čak i po cenu teritorije, mogu biti jedini put ka miru, uz isticanje značaja uloge američkog predsednika Trampa u pregovorima. Politika Danas Politika Euronews Blic Telegraf Telegraf

Stalni predstavnik SAD pri NATO Metju Vitaker poručio je da se rat u Ukrajini može okončati samo ako se obe strane saglase da prekinu borbe, uz mogućnost razmene teritorija, što je izazvalo reakcije Kijeva koji odbacuje teritorijalne ustupke. Potpredsednik SAD Džej Di Vens ocenio je da je samit značajan napredak za američku diplomatiju i da se u toku određuje datum mogućeg sastanka Putina i Zelenskog, ali da bi bilo neproduktivno da se on održi pre sastanka Trampa i Putina. Politika Sputnik Sputnik Večernje novosti

Generalni sekretar NATO Mark Rute ocenio je da će samit biti važan test za okončanje rata u Ukrajini, posebno u pogledu ozbiljnosti ruskog predsednika Vladimira Putina da okonča sukob. Večernje novosti

Stručnjak Aleksandar Lukić iz Instituta za političke studije ocenio je da će Tramp i Putin na samitu objaviti primirje, ali da će Ukrajina i EU morati da prihvate odluke koje donesu, dok CNN smatra da samit predstavlja spori poraz Ukrajine jer se situacija razvija u korist Rusije. B92 Vesti online

Povezane vesti »

Europski čelnici: O miru u Ukrajini ne može se odlučivati bez Kijeva

Europski čelnici: O miru u Ukrajini ne može se odlučivati bez Kijeva

SEEbiz pre 57 minuta
Trka sa vremenom: Evropski lideri žele da razgovaraju sa Trampom pre njegovog sastanka sa Putinom

Trka sa vremenom: Evropski lideri žele da razgovaraju sa Trampom pre njegovog sastanka sa Putinom

Večernje novosti pre 1 sat
Vens: Tramp nije siguran u uspeh pregovora o Ukrajini

Vens: Tramp nije siguran u uspeh pregovora o Ukrajini

Sputnik pre 2 sata
Tramp pretio ultimatumom, pa poklonio Putinu ono što je želeo: Iskoristiće samit kako bi „razbio Zapad“

Tramp pretio ultimatumom, pa poklonio Putinu ono što je želeo: Iskoristiće samit kako bi „razbio Zapad“

Nova pre 2 sata
Džej Di Vens: Svaki mirovni dogovor verovatno će ostaviti i Moskvu i Kijev nezadovoljnim

Džej Di Vens: Svaki mirovni dogovor verovatno će ostaviti i Moskvu i Kijev nezadovoljnim

RTV pre 3 sata
Merc: Zelenski da prisustvuje sastanku Trampa i Putina

Merc: Zelenski da prisustvuje sastanku Trampa i Putina

Nedeljnik pre 3 sata
Novi obrt! Trampov prvi čovek otkrio da li će Zelenski biti na sastanku sa Putinom: "Određuje se datum"

Novi obrt! Trampov prvi čovek otkrio da li će Zelenski biti na sastanku sa Putinom: "Određuje se datum"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaBela kućaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

(Video) Nisu verovali šta vide usred dana: Meteor stariji od Zemlje probio kuću u Džordžiji, naučnici zabrinuti: Preti nam…

(Video) Nisu verovali šta vide usred dana: Meteor stariji od Zemlje probio kuću u Džordžiji, naučnici zabrinuti: Preti nam katastrofa

Blic pre 8 minuta
(Video, foto) urušile se zgrade u Turskoj, spasioci tragaju za zatrpanim ljudima! Nakon snažnog zemljotresa usledila još tri…

(Video, foto) urušile se zgrade u Turskoj, spasioci tragaju za zatrpanim ljudima! Nakon snažnog zemljotresa usledila još tri, izdato hitno upozorenje građanima: Obustavljen avio-saobraćaj

Blic pre 48 minuta
Putinov dugogodišnji saveznik mu okrenuo leđa: Ako ruski lider ne pristane na ovo slede rigorozne mere

Putinov dugogodišnji saveznik mu okrenuo leđa: Ako ruski lider ne pristane na ovo slede rigorozne mere

Blic pre 58 minuta
Hamas: Netanjahu danas lagao novinare

Hamas: Netanjahu danas lagao novinare

Danas pre 1 sat
U Turskoj zemljotres magnitude 6,1, ima štete

U Turskoj zemljotres magnitude 6,1, ima štete

Danas pre 1 sat