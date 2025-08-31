Muškarac preminuo u stanu kod prostitutke: Obrisala ga je vlažnim maramicama, pa izašla! Ovo je epilog

Kurir pre 46 minuta  |  Virgilio.it)
Muškarac preminuo u stanu kod prostitutke: Obrisala ga je vlažnim maramicama, pa izašla! Ovo je epilog

Muškarac star 56 godina preminuo je prirodnom smrću u garsonjeri koju je koristila prostitutka (58).

Nakon smrti, žena ga je obrisala vlažnim maramicama, obukla i zatim pobegla, zamolivši prolaznika da pozove hitnu pomoć. Policajci su je ubrzo locirali i rekonstruisali ceo događaj. Incident se dogodio pre dve noći, oko ponoći, u stanu u ulici Via Strinela u gradu Lakvila u Italiji. Telo 56-godišnjeg muškarca pronađeno je nakon što je prostitutka, kineska državljanka, napustila stan. Prema prvim nalazima istrage, muškarac je preminuo od bolesti, a isključena je
Otvori na kurir.rs

Italija »

Gost italijanskog restorana iznenađen računom: Neočekivani troškovi izazvali reakcije javnosti

Gost italijanskog restorana iznenađen računom: Neočekivani troškovi izazvali reakcije javnosti

Danas pre 7 sati
Džikić razljutio Špance, „furija“ bes iskalila na BiH! (VIDEO)

Džikić razljutio Špance, „furija“ bes iskalila na BiH! (VIDEO)

Sport klub pre 2 sata
Turska pregazila Portugaliju, debakl Crne Gore i BiH

Turska pregazila Portugaliju, debakl Crne Gore i BiH

Politika pre 2 sata
Evrobasket: Italijani nisu dozvolili da prođu kao Španci

Evrobasket: Italijani nisu dozvolili da prođu kao Španci

Danas pre 6 sati
Poljakinje u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Poljakinje u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Sportski žurnal pre 6 sati
Poljakinje preživele Belgiju i stigle do Italijanki

Poljakinje preživele Belgiju i stigle do Italijanki

Sport klub pre 6 sati
Pogledajte kako je Nikola Jokić prošao kroz miks zonu: Rekao je samo jednu reč novinarima

Pogledajte kako je Nikola Jokić prošao kroz miks zonu: Rekao je samo jednu reč novinarima

Telegraf pre 6 sati
Italija »

Ključne reči

Italija

Svet, najnovije vesti »

Tramp ukida 500 radnih mesta u Agenciji za globalne medije i VOA

Tramp ukida 500 radnih mesta u Agenciji za globalne medije i VOA

Blic pre 37 minuta
Jak zemljotres pogodio Nevadu: Treslo se tlo jačinom 5,3 po Rihteru

Jak zemljotres pogodio Nevadu: Treslo se tlo jačinom 5,3 po Rihteru

Blic pre 7 minuta
"Sastanak Putina i Zelenskog? Ne znam" Tramp uporedio predsednike Rusije i Ukrajine sa decom: "Mrze se i počinju da se koškaju"…

"Sastanak Putina i Zelenskog? Ne znam" Tramp uporedio predsednike Rusije i Ukrajine sa decom: "Mrze se i počinju da se koškaju"

Kurir pre 57 minuta
Muškarac preminuo u stanu kod prostitutke: Obrisala ga je vlažnim maramicama, pa izašla! Ovo je epilog

Muškarac preminuo u stanu kod prostitutke: Obrisala ga je vlažnim maramicama, pa izašla! Ovo je epilog

Kurir pre 46 minuta
Putin čestitao Lukašenku 71.: Rođendan "Zaslužili ste iskreno poštovanje"

Putin čestitao Lukašenku 71.: Rođendan "Zaslužili ste iskreno poštovanje"

Blic pre 1 sat