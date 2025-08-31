Muškarac preminuo u stanu kod prostitutke: Obrisala ga je vlažnim maramicama, pa izašla! Ovo je epilog

Muškarac star 56 godina preminuo je prirodnom smrću u garsonjeri koju je koristila prostitutka (58).

Nakon smrti, žena ga je obrisala vlažnim maramicama, obukla i zatim pobegla, zamolivši prolaznika da pozove hitnu pomoć. Policajci su je ubrzo locirali i rekonstruisali ceo događaj. Incident se dogodio pre dve noći, oko ponoći, u stanu u ulici Via Strinela u gradu Lakvila u Italiji. Telo 56-godišnjeg muškarca pronađeno je nakon što je prostitutka, kineska državljanka, napustila stan. Prema prvim nalazima istrage, muškarac je preminuo od bolesti, a isključena je