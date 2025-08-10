FOTO: Policija pretresla prodavnicu slatkiša u Obrenovcu i pronašla kanabis

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
FOTO: Policija pretresla prodavnicu slatkiša u Obrenovcu i pronašla kanabis

Policija u Obrenovcu uhapsila je K. I. (46) zbog trgovine drogom.

Policija je, po naredbi Višeg suda u Beogradu, pretresla prostorije jedne trgovinske radnje u Obrenovcu registrovane za prodaju slatkih poslastica koju koristi osumnjičena, i pronašli kesu sa oko 50 grama i dva manja paketa sa kanabisom, dve elektronske vagice, kao i rasutu biljnu zelenu materiju nalik na drogu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati. Foto: MUP Ona će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedena u
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Hapšenje u Obrenovcu, osumnjičena da je trgovala narkoticima iz poslastičarnice

Hapšenje u Obrenovcu, osumnjičena da je trgovala narkoticima iz poslastičarnice

N1 Info pre 1 sat
Kanabis i vagice u poslastičarnici: Uhapšena Obrenovčanka

Kanabis i vagice u poslastičarnici: Uhapšena Obrenovčanka

Serbian News Media pre 34 minuta
Policija upala u konditorsku radnju u Obrenovcu: Umesto slatkiša pronašli marihuanu

Policija upala u konditorsku radnju u Obrenovcu: Umesto slatkiša pronašli marihuanu

Nova pre 1 sat
Hapšenje u Obrenovcu, osumnjičena da je trgovala narkoticima iz poslastičarnice

Hapšenje u Obrenovcu, osumnjičena da je trgovala narkoticima iz poslastičarnice

Novi magazin pre 53 minuta
Policija upala u poslastičarnicu u Obrenovcu, a onda je usledio šok: Kod vlasnice našli marihuanu, droga bila rasuta po radnji…

Policija upala u poslastičarnicu u Obrenovcu, a onda je usledio šok: Kod vlasnice našli marihuanu, droga bila rasuta po radnji (foto)

Blic pre 2 sata
Umesto slatkiša, u poslastičarnici pronađena droga: Radnica uhapšena dok je krila kanabis među kolačima (FOTO)

Umesto slatkiša, u poslastičarnici pronađena droga: Radnica uhapšena dok je krila kanabis među kolačima (FOTO)

RINA pre 1 sat
Šok i neverica u Obrenovcu, umesto slatkiša u poslastičarnici pronađena droga: Radnica uhapšena dok je krila kanabis među…

Šok i neverica u Obrenovcu, umesto slatkiša u poslastičarnici pronađena droga: Radnica uhapšena dok je krila kanabis među kolačima (FOTO)

RINA pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KanabisTužilaštvoMUPObrenovac

Vojvodina, najnovije vesti »

Hapšenje u Obrenovcu, osumnjičena da je trgovala narkoticima iz poslastičarnice

Hapšenje u Obrenovcu, osumnjičena da je trgovala narkoticima iz poslastičarnice

N1 Info pre 1 sat
Kanabis i vagice u poslastičarnici: Uhapšena Obrenovčanka

Kanabis i vagice u poslastičarnici: Uhapšena Obrenovčanka

Serbian News Media pre 34 minuta
Policija upala u konditorsku radnju u Obrenovcu: Umesto slatkiša pronašli marihuanu

Policija upala u konditorsku radnju u Obrenovcu: Umesto slatkiša pronašli marihuanu

Nova pre 1 sat
NAJAVA I PRIJAVE: Lazarevo, druženje penzionera i takmičenje u spremanju pilećeg paprikaša NAJAVA I PRIJAVE: Lazarevo

NAJAVA I PRIJAVE: Lazarevo, druženje penzionera i takmičenje u spremanju pilećeg paprikaša NAJAVA I PRIJAVE: Lazarevo

Volim Zrenjanin pre 49 minuta
Hapšenje u Obrenovcu, osumnjičena da je trgovala narkoticima iz poslastičarnice

Hapšenje u Obrenovcu, osumnjičena da je trgovala narkoticima iz poslastičarnice

Novi magazin pre 53 minuta