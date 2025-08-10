FOTO: Policija pretresla prodavnicu slatkiša u Obrenovcu i pronašla kanabis

Policija u Obrenovcu uhapsila je K. I. (46) zbog trgovine drogom.

Policija je, po naredbi Višeg suda u Beogradu, pretresla prostorije jedne trgovinske radnje u Obrenovcu registrovane za prodaju slatkih poslastica koju koristi osumnjičena, i pronašli kesu sa oko 50 grama i dva manja paketa sa kanabisom, dve elektronske vagice, kao i rasutu biljnu zelenu materiju nalik na drogu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati. Foto: MUP Ona će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedena u