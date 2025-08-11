U drugom kvartalu u Srbiji smanjena vrednost građevinskih radova

Ilustracija (Foto: Josue Isai Ramos Figueroa/unsplash) U Srbiji je u drugom kvartalu 2025. vrednost izvedenih građevinskih radova opala u tekućim cenama za 12,7%, dok je u stalnim cenama bila manja za 16,1% u odnosu na isti period 2024. godine, rezultati su Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Vrednost radova na zgradama bila je veća za 5,8% , dok je na ostalim građevinama bila manja za 26,2%. Kako je precizirano, vrednost izvedenih građevinskih radova u stalnim cenama povećana je u beogradskom regionu za 19,2%, dok je u regionu Šumadije i zapadne Srbije bila manja za 8,8%, u regionu južne i istočne Srbije bila je manja za 31,8%, a u regionu Vojvodine bila je manja za 44,9%, u odnosu na isti kvartal prošle godine. Od ukupne vrednosti građevinskih radova,
