Merc pozvao Trampa, Zelenskog i Rutea na virtuelni sastanak uoči samita na Aljasci

Mercov kabinet je saopštio da će se virtuelni razgovori, zakazani za sredu, fokusirati na trenutnu situaciju u Ukrajini, imajući u vidu da o tome u petak, 15. avgusta, Tramp i Putin treba da razgovaraju u američkoj saveznoj državi Aljaska.

Planirani su i razgovori o opcijama vršenja pritiska na Rusiju, a razmatraju se i pripreme za moguće mirovne pregovore i pitanja teritorijalnih pretenzija i bezbednosti, dodaje se iz Mercovog kabineta. Zelenski nije pozvan na samit na Aljasci, kao ni zvaničnici zapadnoevropskih zemalja i EU. Rute je povodom samita izjavio da će sastanak u velikoj meri pokazati da li se Putin zalaže za mir, odnosno da li želi da okonča rat koji Rusija i Ukrajina vode od februara