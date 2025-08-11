NBS: Bruto devizne rezerve NBS na kraju jula 28,33 milijardi evra, rast za 931,1 milion

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
NBS: Bruto devizne rezerve NBS na kraju jula 28,33 milijardi evra, rast za 931,1 milion

BEOGRAD - Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) su na kraju jula iznosile 28,33 milijardi evra i u odnosu na kraj juna povećane su za 931,1 milion evra, objavila je danas NBS.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 165 odsto i 6,7 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama, navedeno je u saopštenju. Neto devizne rezerve, odnosno bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima,
