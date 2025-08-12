Danas malo svežije, do 33 stepena

Danas pre 1 sat  |  Fonet
Danas malo svežije, do 33 stepena
Temperatura će danas biti nešto niža – od 31 do 33 stepena na severu, zapadu i u delu centralne Srbije, dok će do kraja sedmice biti veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U nedelju na severu i zapadu, a u ponedeljak i u ostalim krajevima, očekuje se kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uz manji pad temperature i uz promenljivu
