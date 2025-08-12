Kako oslabiti, a zadržati mišiće

Gubitak kilograma je mnogima težak zadatak, i mada može da se oslabi na različite načine, sve se na kraju svodi na isto načelo: kalorijski deficit, drugim rečima, energetska vrednost hrane koja se unosi je manja od potrošnje tela. "Tada telo počinje da koristi energetske rezerve, uglavnom telesne masti, kao gorivo", objašnjava Pablijus Braga, sportski lekar u privatnoj bolnici Nove de Julho u Sao Paulu, u Brazilu. Idealno je kada se ovaj kalorijski deficit postiže