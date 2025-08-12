Kako oslabiti, a zadržati mišiće

NIN pre 1 sat  |  Đulija Granki - BBC Brazil
Kako oslabiti, a zadržati mišiće
Gubitak kilograma je mnogima težak zadatak, i mada može da se oslabi na različite načine, sve se na kraju svodi na isto načelo: kalorijski deficit, drugim rečima, energetska vrednost hrane koja se unosi je manja od potrošnje tela. "Tada telo počinje da koristi energetske rezerve, uglavnom telesne masti, kao gorivo", objašnjava Pablijus Braga, sportski lekar u privatnoj bolnici Nove de Julho u Sao Paulu, u Brazilu. Idealno je kada se ovaj kalorijski deficit postiže
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Kako oslabiti, a zadržati mišiće

Kako oslabiti, a zadržati mišiće

Radio 021 pre 1 sat
Kako oslabiti, a zadržati mišiće

Kako oslabiti, a zadržati mišiće

BBC News pre 15 minuta
Kako oslabiti, a zadržati mišiće

Kako oslabiti, a zadržati mišiće

Južne vesti pre 1 sat
Kako oslabiti, a zadržati mišiće

Kako oslabiti, a zadržati mišiće

Danas pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BrazilDeficit

Društvo, najnovije vesti »

Superman u Beogradu

Superman u Beogradu

Peščanik pre 5 minuta
Napeto u Novom Pazaru: Studenti u blokadi pokušavaju da blokiraju Osnovni sud, došlo do koškanja sa policijom (video)

Napeto u Novom Pazaru: Studenti u blokadi pokušavaju da blokiraju Osnovni sud, došlo do koškanja sa policijom (video)

Blic pre 10 minuta
Ministar turizma i omladine Husein Memić čestitao 12. maj Dan mladih.

Ministar turizma i omladine Husein Memić čestitao 12. maj Dan mladih.

IndeksOnline pre 5 minuta
Sukobi na protestu u Novom Pazaru: Policija intervenisala na blokadi ispred suda FOTO, VIDEO

Sukobi na protestu u Novom Pazaru: Policija intervenisala na blokadi ispred suda FOTO, VIDEO

Nova pre 10 minuta
Policija intervenisala na protestu studenata u Novom Pazaru

Policija intervenisala na protestu studenata u Novom Pazaru

Nedeljnik pre 10 minuta