MUP: Lokalizovan požar kod Kladova, vatrogasi i dalje na terenu

Vatrogasci su lokalizovali požar koji je, kod Kladova, jutros zahvatio više od 100 hektara trave i niskog rastinja, saopštilo je ministarstvo unutrašanjih poslova (MUP) Srbije.

U saopštenju piše da od posledica požara, koji je izbio oko 9.00 nije bilo povređenih ni stradalih i da su vatrogasci odbranili i desetak kuća. Vatrogasci-spasioci su i dalje na terenu i rade na dogašivanju, navodi se. U gašenju požara učestvuje više od 50 vatrogasaca-spasilaca, dva policijska helikoptera, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća, kao i vatrogasci hidroelektrane „Đerdap“.