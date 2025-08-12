MUP: Lokalizovan požar kod Kladova, vatrogasi i dalje na terenu

Nova pre 53 minuta  |  Autor: Beta
MUP: Lokalizovan požar kod Kladova, vatrogasi i dalje na terenu

Vatrogasci su lokalizovali požar koji je, kod Kladova, jutros zahvatio više od 100 hektara trave i niskog rastinja, saopštilo je ministarstvo unutrašanjih poslova (MUP) Srbije.

U saopštenju piše da od posledica požara, koji je izbio oko 9.00 nije bilo povređenih ni stradalih i da su vatrogasci odbranili i desetak kuća. Vatrogasci-spasioci su i dalje na terenu i rade na dogašivanju, navodi se. U gašenju požara učestvuje više od 50 vatrogasaca-spasilaca, dva policijska helikoptera, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća, kao i vatrogasci hidroelektrane „Đerdap“.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Moćni snimci iz vazduha Gledajte kako helikopteri MUP Srbije gase požare u Kladovu i okolini (video)

Moćni snimci iz vazduha Gledajte kako helikopteri MUP Srbije gase požare u Kladovu i okolini (video)

Alo pre 33 minuta
Lokalizovan požar u mestu Kostol kod Kladova

Lokalizovan požar u mestu Kostol kod Kladova

N1 Info pre 1 sat
Vatrogasci lokalizovali veliki požar kod Kladova: Nema stradalih, odbranjeno desetak kuća

Vatrogasci lokalizovali veliki požar kod Kladova: Nema stradalih, odbranjeno desetak kuća

Radio 021 pre 1 sat
Vatrogasci lokalizovali veliki požar kod Kladova

Vatrogasci lokalizovali veliki požar kod Kladova

Nedeljnik pre 1 sat
Lokalizovan požar kod Kladova: Pogledajte kako "super puma" gasi vatrenu stihiju iz vazduha: Više od 50 vatrogasaca…

Lokalizovan požar kod Kladova: Pogledajte kako "super puma" gasi vatrenu stihiju iz vazduha: Više od 50 vatrogasaca učestvovalo, obranjena domaćinstva (foto, video)

Blic pre 1 sat
Lokalizovan požar kod Kladova: Vatra zahvatila 100 hektara – odbranjeno deset kuća, nema povređenih (VIDEO, FOTO)

Lokalizovan požar kod Kladova: Vatra zahvatila 100 hektara – odbranjeno deset kuća, nema povređenih (VIDEO, FOTO)

Euronews pre 1 sat
Deset kuća spaseno, nema povređenih: Hrabri vatrogasci uspeli da požar kod Kladova stave pod kontrolu, veliku pomoć pružila…

Deset kuća spaseno, nema povređenih: Hrabri vatrogasci uspeli da požar kod Kladova stave pod kontrolu, veliku pomoć pružila helikopterska jedinica

RINA pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPhelikopterpožar

Svet, najnovije vesti »

Od Ruske Amerike do Aljaske – pred susret Trampa i Putina

Od Ruske Amerike do Aljaske – pred susret Trampa i Putina

Danas pre 48 minuta
„Kralj kriptovaluta“ Do Kvon priznao krivicu po dve američke optužnice

„Kralj kriptovaluta“ Do Kvon priznao krivicu po dve američke optužnice

Danas pre 23 minuta
Kina prekinula veze sa českim predsednikom

Kina prekinula veze sa českim predsednikom

Danas pre 53 minuta
EU i 24 države zahtevaju hitne mere da se zaustavi gladovanje u Gazi

EU i 24 države zahtevaju hitne mere da se zaustavi gladovanje u Gazi

Danas pre 1 sat
Novi šumski požari u Grčkoj, poziv za pomoć EU

Novi šumski požari u Grčkoj, poziv za pomoć EU

Danas pre 1 sat