Vatrogasci lokalizovali veliki požar kod Kladova: Nema stradalih, odbranjeno desetak kuća

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su požar koji je jutros oko 9 časova izbio u mestu Kostol kod Kladova i koji je zahvatio više od 100 hektara trave i niskog rastinja.

U ovom požaru nije bilo povređenih ni stradalih, a odbranjeno je desetak kuća, navodi MUP. Kako se ističe u saopštenju, u gašenju požara učestvuje više od 50 vatrogasaca-spasilaca, dva helikoptera Helikopterske jedinice MUP-a, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća, kao i vatrogasci HE "Đerdap". Dodaje se da su vatrogasci-spasioci i dalje na terenu i da rade na dogašivanju. Vršilac dužnosti pomoćnika ministra i načelnika Sektora za vanredne