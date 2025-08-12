Moćni snimci iz vazduha Gledajte kako helikopteri MUP Srbije gase požare u Kladovu i okolini (video)

Helikopterska jedinica MUP gasi požare u Kladovu i okolini.

Pripadnici ove jedinice u vazduhu su ovih vrelih avgustovskih dana gotovo bez prekida. Iznad istočne Srbije danas su uspešno delovale letelice Super puma H-215 i H-145. U gašenju požara angažovano je više od 50 vatrogasaca-spasilaca, dva helikoptera Helikopterske jedinice Ministarstva, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća, kao i vatrogasci hidroelektrane "Đerdap“. Vatrogasci-spasioci su i dalje na terenu i rade na dogašivanju požara,