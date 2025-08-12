Moćni snimci iz vazduha Gledajte kako helikopteri MUP Srbije gase požare u Kladovu i okolini (video)

Alo pre 2 sata
Moćni snimci iz vazduha Gledajte kako helikopteri MUP Srbije gase požare u Kladovu i okolini (video)

Helikopterska jedinica MUP gasi požare u Kladovu i okolini.

Pripadnici ove jedinice u vazduhu su ovih vrelih avgustovskih dana gotovo bez prekida. Iznad istočne Srbije danas su uspešno delovale letelice Super puma H-215 i H-145. U gašenju požara angažovano je više od 50 vatrogasaca-spasilaca, dva helikoptera Helikopterske jedinice Ministarstva, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća, kao i vatrogasci hidroelektrane "Đerdap“. Vatrogasci-spasioci su i dalje na terenu i rade na dogašivanju požara,
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Lokalizovan veliki požar kod Kladova

Lokalizovan veliki požar kod Kladova

Vreme pre 1 sat
MUP: Lokalizovan požar kod Kladova, vatrogasi i dalje na terenu

MUP: Lokalizovan požar kod Kladova, vatrogasi i dalje na terenu

Nova pre 2 sata
Lokalizovan požar u mestu Kostol kod Kladova

Lokalizovan požar u mestu Kostol kod Kladova

N1 Info pre 3 sata
Vatrogasci lokalizovali veliki požar kod Kladova: Nema stradalih, odbranjeno desetak kuća

Vatrogasci lokalizovali veliki požar kod Kladova: Nema stradalih, odbranjeno desetak kuća

Radio 021 pre 3 sata
Vatrogasci lokalizovali veliki požar kod Kladova

Vatrogasci lokalizovali veliki požar kod Kladova

Nedeljnik pre 2 sata
Lokalizovan požar kod Kladova: Pogledajte kako "super puma" gasi vatrenu stihiju iz vazduha: Više od 50 vatrogasaca…

Lokalizovan požar kod Kladova: Pogledajte kako "super puma" gasi vatrenu stihiju iz vazduha: Više od 50 vatrogasaca učestvovalo, obranjena domaćinstva (foto, video)

Blic pre 3 sata
Lokalizovan požar kod Kladova: Vatra zahvatila 100 hektara – odbranjeno deset kuća, nema povređenih (VIDEO, FOTO)

Lokalizovan požar kod Kladova: Vatra zahvatila 100 hektara – odbranjeno deset kuća, nema povređenih (VIDEO, FOTO)

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPhelikopterpožar

Svet, najnovije vesti »

"Svi vatrogasci će biti nagrađeni": Oglasio se Spajić: Predložio posthumno odlikovanje za vojnika poginulog u gašenju požara…

"Svi vatrogasci će biti nagrađeni": Oglasio se Spajić: Predložio posthumno odlikovanje za vojnika poginulog u gašenju požara

Blic pre 24 minuta
Da li je kriminal u Vašingtonu „van kontrole“ zbog kojeg Tramp šalje Nacionalnu gardu?

Da li je kriminal u Vašingtonu „van kontrole“ zbog kojeg Tramp šalje Nacionalnu gardu?

Danas pre 20 minuta
Zelenski: Putin u sklopu mirovnog sporazuma traži da se Ukrajina povuče iz cele Donjecke oblasti

Zelenski: Putin u sklopu mirovnog sporazuma traži da se Ukrajina povuče iz cele Donjecke oblasti

Danas pre 55 minuta
Lavrov i Rubio razgovarali pred sastanak Putina i Trampa na Aljasci

Lavrov i Rubio razgovarali pred sastanak Putina i Trampa na Aljasci

Danas pre 35 minuta
"Moj plan za mir ima tri tačke": Zelenski bacio sve karte na sto: "Nije komplikovan, ali moram da znam ko šta garantuje"

"Moj plan za mir ima tri tačke": Zelenski bacio sve karte na sto: "Nije komplikovan, ali moram da znam ko šta garantuje"

Blic pre 29 minuta