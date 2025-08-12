Lokalizovan veliki požar kod Kladova

Vreme pre 2 sata
Lokalizovan veliki požar kod Kladova

U naselju Kostol u opštini Kladovo izbio je veliki požar, koji je nakon celodnevnog angažovanja vatrogasaca lokalizovan

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova brzom i efikasnom akcijom lokalizovali su požar koji je jutros oko 9.00 sati izbio u mestu Kostol kod Kladova i zahvatio više od 100 hektara trave i niskog rastinja, saopštio je danas MUP, ističući da u požaru nije bilo povređenih ni stradalih, a odbranjeno je desetak kuća. U gašenju požara angažovano je više od 50 vatrogasaca-spasilaca, dva helikoptera Helikopterske jedinice Ministarstva,
Ključne reči

RTSMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPhelikoptervanredna situacijaKladovopožar

