Strani radnici dolaze u “Fijat” u Kragujevac zbog nedostatka radne snage

Serbian News Media pre 17 minuta
Strani radnici dolaze u “Fijat” u Kragujevac zbog nedostatka radne snage

U kragujevačku fabriku “Fijat” dolazi 800 radnika iz Nepala i Maroka zbog nedostatka radne snage u Srbiji.

Prema izjavi gradskog većnika za privredu Radomira Erića, u Kragujevcu nema dovoljno zainteresovanih radnika, iako je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje blizu 9.000 nezaposlenih. Jugoslava Ristića, lidera Udruženja “Nova svetlost”, ova vest ne iznenađuje. On objašnjava da su plate u “Fijatu”, koje iznose nešto preko 70.000 dinara, očigledno nedovoljne za život, zbog čega lokalni radnici nisu motivisani da se zaposle. Zapošljavanje radnika iz
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Fijat će u Kragujevcu zaposliti radnike iz Nepala i Maroka, najavljuje gradska vlast

Fijat će u Kragujevcu zaposliti radnike iz Nepala i Maroka, najavljuje gradska vlast

Nova ekonomija pre 2 minuta
Gradske vlasti: U Fijatu u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka

Gradske vlasti: U Fijatu u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka

N1 Info pre 32 minuta
Gradske vlasti: U Fijatu u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka

Gradske vlasti: U Fijatu u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka

Nedeljnik pre 13 minuta
U Fijat stiže 800 radnika iz Nepala i Maroka: „Kragujevčani nisu zainteresovani za plate od 70.000 jer od toga ne mogu da…

U Fijat stiže 800 radnika iz Nepala i Maroka: „Kragujevčani nisu zainteresovani za plate od 70.000 jer od toga ne mogu da prežive“

Nova pre 8 minuta
Najavljen dolazak 800 radnika iz Nepala i Maroka za fabriku u Kragujevcu

Najavljen dolazak 800 radnika iz Nepala i Maroka za fabriku u Kragujevcu

Biznis.rs pre 12 minuta
Iz gradske vlasti najavili da će u Fijatu u Kragujevcu biti zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka

Iz gradske vlasti najavili da će u Fijatu u Kragujevcu biti zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka

Radio sto plus pre 18 minuta
"Fijat" u Kragujevcu će zaposliti 800 ljudi iz Maroka i Nepala: Sindikalac o tome zašto ne domaće radnike

"Fijat" u Kragujevcu će zaposliti 800 ljudi iz Maroka i Nepala: Sindikalac o tome zašto ne domaće radnike

Radio 021 pre 3 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaMarokoFiatNezaposlenostFijatKragujevac

Ekonomija, najnovije vesti »

RZS: Cene ugostiteljskih usluga u julu veće za 8,6 odsto nego pre godinu dana

RZS: Cene ugostiteljskih usluga u julu veće za 8,6 odsto nego pre godinu dana

Insajder pre 7 minuta
Fijat će u Kragujevcu zaposliti radnike iz Nepala i Maroka, najavljuje gradska vlast

Fijat će u Kragujevcu zaposliti radnike iz Nepala i Maroka, najavljuje gradska vlast

Nova ekonomija pre 2 minuta
Tramp odložio carine Kini na 90 dana

Tramp odložio carine Kini na 90 dana

Nova ekonomija pre 22 minuta
Turska centralna banka snižava kamatu nakon pada inflacije

Turska centralna banka snižava kamatu nakon pada inflacije

Kamatica pre 42 minuta
Samit Tramp-Putin stabilizovao tržište nafte

Samit Tramp-Putin stabilizovao tržište nafte

Kamatica pre 7 minuta