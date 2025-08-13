Dan kada će se sudbina Ukrajine konačno saznati Otkriveno o čemu će Tramp i Putin razgovarati na Aljasci

Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se na Aljasci 15. avgusta

- Moskva očekuje da će lideri Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, na sastanku na Aljasci, koji će se održati u petak, uspeti da razgovaraju o svim nagomilanim pitanjima, uključujući ukrajinsku krizu i normalizaciju bilateralnog dijaloga - izjavio je zamenik direktora Odeljenja za informisanje i štampu Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Aleksej Fadejev. Kremlj i Bela kuća su prošle nedelje saopštili da će se predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i