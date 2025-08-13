Kome ide u prilog sastanak Trampa i Putina na Aljasci?

Koji su ciljevi Donalda Trampa i Vladimira Putina – i oko čega bi mogli da se dogovore u petak na Aljasci, na planiranom sastanku o ratu u Ukrajini? O tome za DW govore ruski stručnjaci i političari.

Vladimir Putin i Donald Tramp dogovorili su se da se 15. avgusta sastanu na Aljasci. Vest o tome stigla je neposredno pre isteka ultimatuma u vezi sa ratom u Ukrajini, koji je američki predsednik postavio ruskom šefu države, prenosi Dojče vele. Stručnjaci ne očekuju velike proboje na tom sastanku – ipak, neki faktori bi mogli da nateraju Putina da krene putem ka primirju. Sredinom jula Tramp je izjavio da je razočaran Putinom zbog ruskog bombardovanja ukrajinske