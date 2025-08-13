Ukrajina spremna na ustupke! Zelenski potvrdio spremnost Kijeva

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova i ukrajinski kabinet potvrđuju mogućnost teritorijalnih ustupaka dok se Putin i Tramp pripremaju za sastanak na Aljasci. Zelenski u Berlinu razgovara sa evropskim liderima i američkom delegacijom.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je saopštenje u vezi sa mogućom „razmenom teritorija“ sa Ukrajinom, dok ukrajinski kabinet potvrđuje spremnost svojih građana na određene ustupke. Zamenik direktora Odeljenja za informisanje i štampu ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Aleksej Fadejev, komentarisao je moguće teme koje će biti razmatrane na predstojećem sastanku predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, koji će se održati 15. avgusta