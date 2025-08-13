Ukrajina spremna na ustupke! Zelenski potvrdio spremnost Kijeva

Alo pre 5 sati
Ukrajina spremna na ustupke! Zelenski potvrdio spremnost Kijeva

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova i ukrajinski kabinet potvrđuju mogućnost teritorijalnih ustupaka dok se Putin i Tramp pripremaju za sastanak na Aljasci. Zelenski u Berlinu razgovara sa evropskim liderima i američkom delegacijom.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je saopštenje u vezi sa mogućom „razmenom teritorija“ sa Ukrajinom, dok ukrajinski kabinet potvrđuje spremnost svojih građana na određene ustupke. Zamenik direktora Odeljenja za informisanje i štampu ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Aleksej Fadejev, komentarisao je moguće teme koje će biti razmatrane na predstojećem sastanku predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, koji će se održati 15. avgusta
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Kineski ekspert: Kijev žrtvuje mir da bi Zapadna vojna industrija nastavila rad

Kineski ekspert: Kijev žrtvuje mir da bi Zapadna vojna industrija nastavila rad

Vesti online pre 30 minuta
Kineski ekspert: Kijev žrtvuje mir da bi Zapadna vojna industrija nastavila rad

Kineski ekspert: Kijev žrtvuje mir da bi Zapadna vojna industrija nastavila rad

Sputnik pre 3 sata
Šta Ukrajinci očekuju od Trampovog susreta sa Putinom?

Šta Ukrajinci očekuju od Trampovog susreta sa Putinom?

N1 Info pre 4 sati
Lavrov će učestvovati na sastanku Putina i Trampa na Aljasci

Lavrov će učestvovati na sastanku Putina i Trampa na Aljasci

Blic pre 4 sati
Kome ide u prilog sastanak Trampa i Putina na Aljasci?

Kome ide u prilog sastanak Trampa i Putina na Aljasci?

NIN pre 4 sati
Zašto Xi pomno prati samit Trump - Putin na Aljasci?

Zašto Xi pomno prati samit Trump - Putin na Aljasci?

Slobodna Evropa pre 5 sati
Zapadni mediji: Zelenski rizikuje da bude sateran u ćošak zbog samita Rusije i SAD

Zapadni mediji: Zelenski rizikuje da bude sateran u ćošak zbog samita Rusije i SAD

Vesti online pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaBerlinKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Rusija ograničila rad Votsapu i Telegramu

Rusija ograničila rad Votsapu i Telegramu

Danas pre 50 minuta
Ustupanje teritorija – šta kaže međunarodno pravo?

Ustupanje teritorija – šta kaže međunarodno pravo?

Danas pre 54 minuta
(Video) Izgorela pravoslavna crkva u Albaniji: Požar aktivirao eksplozija zaostalih bombi iz rata: Građani u panici bežali iz…

(Video) Izgorela pravoslavna crkva u Albaniji: Požar aktivirao eksplozija zaostalih bombi iz rata: Građani u panici bežali iz kuća

Blic pre 1 sat
"Kuće nam se ne vide od dima, spasavamo koliko možemo": Ni najstariji meštani ne pamate ovakve požare u Crnoj Gori: "Videćemo…

"Kuće nam se ne vide od dima, spasavamo koliko možemo": Ni najstariji meštani ne pamate ovakve požare u Crnoj Gori: "Videćemo šta će biti do jutra" (foto)

Blic pre 1 sat
Mantova u suzama: Penzioner (77) "Fiatom" udario motor policajca: Mario (32) umro u bolnici, supruga i ćerka neme od bola

Mantova u suzama: Penzioner (77) "Fiatom" udario motor policajca: Mario (32) umro u bolnici, supruga i ćerka neme od bola

Blic pre 1 sat