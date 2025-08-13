Zapadni mediji: Zelenski rizikuje da bude sateran u ćošak zbog samita Rusije i SAD

Vesti online pre 4 sati  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Zapadni mediji: Zelenski rizikuje da bude sateran u ćošak zbog samita Rusije i SAD

Vladimir Zelenski suočio se sa situacijom „idealne oluje“, fatalnim spletom okolnosti nepovoljnih za njega, u svetlu ruskih vojnih uspeha na frontu, rastućeg nezadovoljstva unutar Ukrajine i perspektive da bude sateran u diplomatski ćošak nakon predstojećeg samita ruskog i američkog lidera na Aljasci, piše portal „Aksios“. Samit Rusije i SAD

Portal navodi da Zelenski i njegov tim čine sve moguće da utiču na američkog predsednika Donalda Trampa uoči njegovog sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Konkretno, Zelenski umanjuje značaj nedavnih uspeha Rusije na bojnom polju i u kontaktu je sa evropskim i drugim liderima kako bi se osigurao od nepovoljnog ishoda na Aljasci. „Ne znamo koliki uticaj možemo imati na Trampa, ali moramo da nastavimo da pokušavamo“, rekao je neimenovani ukrajinski
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Šta Ukrajinci očekuju od Trampovog susreta sa Putinom?

Šta Ukrajinci očekuju od Trampovog susreta sa Putinom?

N1 Info pre 2 sata
Kome ide u prilog sastanak Trampa i Putina na Aljasci?

Kome ide u prilog sastanak Trampa i Putina na Aljasci?

NIN pre 3 sata
Zašto Xi pomno prati samit Trump - Putin na Aljasci?

Zašto Xi pomno prati samit Trump - Putin na Aljasci?

Slobodna Evropa pre 4 sati
Zapadni mediji: Zelenski rizikuje da bude sateran u ćošak zbog samita Rusije i SAD

Zapadni mediji: Zelenski rizikuje da bude sateran u ćošak zbog samita Rusije i SAD

Sputnik pre 5 sati
Na stolu i ukidanje sankcija Moskvi? Šef Bele kuće danas na video-konferenciji sa liderima EU i Kijeva, sprema se za Aljasku

Na stolu i ukidanje sankcija Moskvi? Šef Bele kuće danas na video-konferenciji sa liderima EU i Kijeva, sprema se za Aljasku

Večernje novosti pre 5 sati
Još jedan važan zvaničnik putuje na aljasku: Učestvovaće na rusko-američkom sastanku

Još jedan važan zvaničnik putuje na aljasku: Učestvovaće na rusko-američkom sastanku

Večernje novosti pre 5 sati
Lavrov će učestvovati na rusko-američkom sastanku na Aljasci

Lavrov će učestvovati na rusko-američkom sastanku na Aljasci

Sputnik pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinOsiguranjeUkrajinaRusijaDonald TrampvestisvetsadVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

(Video) Izgorela pravoslavna crkva u Albaniji: Požar aktivirao eksplozija zaostalih bombi iz rata: Građani u panici bežali iz…

(Video) Izgorela pravoslavna crkva u Albaniji: Požar aktivirao eksplozija zaostalih bombi iz rata: Građani u panici bežali iz kuća

Blic pre 14 minuta
"Kuće nam se ne vide od dima, spasavamo koliko možemo": Ni najstariji meštani ne pamate ovakve požare u Crnoj Gori: "Videćemo…

"Kuće nam se ne vide od dima, spasavamo koliko možemo": Ni najstariji meštani ne pamate ovakve požare u Crnoj Gori: "Videćemo šta će biti do jutra" (foto)

Blic pre 9 minuta
Mantova u suzama: Penzioner (77) "Fiatom" udario motor policajca: Mario (32) umro u bolnici, supruga i ćerka neme od bola

Mantova u suzama: Penzioner (77) "Fiatom" udario motor policajca: Mario (32) umro u bolnici, supruga i ćerka neme od bola

Blic pre 14 minuta
Požari i u severnoj Makedoniji: Velika vatra izbila kod Struge i širi se po nepristupačnom terenu

Požari i u severnoj Makedoniji: Velika vatra izbila kod Struge i širi se po nepristupačnom terenu

Blic pre 14 minuta
Tramp: Veoma teške posledice ako Putin nastavi rat u Ukrajini

Tramp: Veoma teške posledice ako Putin nastavi rat u Ukrajini

Danas pre 34 minuta