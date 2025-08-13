Zapadni mediji: Zelenski rizikuje da bude sateran u ćošak zbog samita Rusije i SAD

Vladimir Zelenski suočio se sa situacijom „idealne oluje“, fatalnim spletom okolnosti nepovoljnih za njega, u svetlu ruskih vojnih uspeha na frontu, rastućeg nezadovoljstva unutar Ukrajine i perspektive da bude sateran u diplomatski ćošak nakon predstojećeg samita ruskog i američkog lidera na Aljasci, piše portal „Aksios“. Samit Rusije i SAD

Portal navodi da Zelenski i njegov tim čine sve moguće da utiču na američkog predsednika Donalda Trampa uoči njegovog sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Konkretno, Zelenski umanjuje značaj nedavnih uspeha Rusije na bojnom polju i u kontaktu je sa evropskim i drugim liderima kako bi se osigurao od nepovoljnog ishoda na Aljasci. „Ne znamo koliki uticaj možemo imati na Trampa, ali moramo da nastavimo da pokušavamo“, rekao je neimenovani ukrajinski