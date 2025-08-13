Kineski ekspert: Kijev žrtvuje mir da bi Zapadna vojna industrija nastavila rad

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Kineski ekspert: Kijev žrtvuje mir da bi Zapadna vojna industrija nastavila rad

Kijev želi da podstakne mržnju i bes u Ukrajini kako bi se nastavio rat protiv Rusije, rekao je Cin An, kineski vojni ekspert, komentarišući za Sputnjik provokaciju koju planira kijevski režim kako bi osujetio rusko-američke pregovore zakazane za 15. avgust.

„Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, kijevski režim planira provokativne akcije sa ciljem da sruši rusko-američke pregovore zakazane za 15. avgust. To je veoma značajna procena koja zaslužuje najpažljiviju pažnju i Rusije i SAD”, smatra kineski ekspert. Razmišljajući o razlozima zbog kojih Ukrajina namerava da na ovaj način osujeti pregovore, Cin An ističe najmanje tri aspekta. Zelenski se našao u bezizlaznoj situaciji i spreman je da pribegne
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Kineski ekspert: Kijev žrtvuje mir da bi Zapadna vojna industrija nastavila rad

Kineski ekspert: Kijev žrtvuje mir da bi Zapadna vojna industrija nastavila rad

Sputnik pre 5 sati
Šta Ukrajinci očekuju od Trampovog susreta sa Putinom?

Šta Ukrajinci očekuju od Trampovog susreta sa Putinom?

N1 Info pre 5 sati
Lavrov će učestvovati na sastanku Putina i Trampa na Aljasci

Lavrov će učestvovati na sastanku Putina i Trampa na Aljasci

Blic pre 6 sati
Kome ide u prilog sastanak Trampa i Putina na Aljasci?

Kome ide u prilog sastanak Trampa i Putina na Aljasci?

NIN pre 6 sati
Ukrajina spremna na ustupke! Zelenski potvrdio spremnost Kijeva

Ukrajina spremna na ustupke! Zelenski potvrdio spremnost Kijeva

Alo pre 6 sati
Zašto Xi pomno prati samit Trump - Putin na Aljasci?

Zašto Xi pomno prati samit Trump - Putin na Aljasci?

Slobodna Evropa pre 7 sati
Zapadni mediji: Zelenski rizikuje da bude sateran u ćošak zbog samita Rusije i SAD

Zapadni mediji: Zelenski rizikuje da bude sateran u ćošak zbog samita Rusije i SAD

Vesti online pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevSputnik VvestisvetsadRat u UkrajiniVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Kako Izraelci gledaju na sukob u Gazi i patnje Palestinaca?

Kako Izraelci gledaju na sukob u Gazi i patnje Palestinaca?

Danas pre 28 minuta
Rusija ograničila rad Votsapu i Telegramu

Rusija ograničila rad Votsapu i Telegramu

Danas pre 2 sata
Ustupanje teritorija – šta kaže međunarodno pravo?

Ustupanje teritorija – šta kaže međunarodno pravo?

Danas pre 2 sata
"Kuće nam se ne vide od dima, spasavamo koliko možemo": Ni najstariji meštani ne pamate ovakve požare u Crnoj Gori: "Videćemo…

"Kuće nam se ne vide od dima, spasavamo koliko možemo": Ni najstariji meštani ne pamate ovakve požare u Crnoj Gori: "Videćemo šta će biti do jutra" (foto)

Blic pre 3 sata
(Video) Izgorela pravoslavna crkva u Albaniji: Požar aktivirao eksplozija zaostalih bombi iz rata: Građani u panici bežali iz…

(Video) Izgorela pravoslavna crkva u Albaniji: Požar aktivirao eksplozija zaostalih bombi iz rata: Građani u panici bežali iz kuća

Blic pre 3 sata