Kijev želi da podstakne mržnju i bes u Ukrajini kako bi se nastavio rat protiv Rusije, rekao je Cin An, kineski vojni ekspert, komentarišući za Sputnjik provokaciju koju planira kijevski režim kako bi osujetio rusko-američke pregovore zakazane za 15. avgust.

„Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, kijevski režim planira provokativne akcije sa ciljem da sruši rusko-američke pregovore zakazane za 15. avgust. To je veoma značajna procena koja zaslužuje najpažljiviju pažnju i Rusije i SAD”, smatra kineski ekspert. Razmišljajući o razlozima zbog kojih Ukrajina namerava da na ovaj način osujeti pregovore, Cin An ističe najmanje tri aspekta. Zelenski se našao u bezizlaznoj situaciji i spreman je da pribegne