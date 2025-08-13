"Nalazimo se u stanju ekstremnog rizika": Besne požari širom južne Evrope, na udaru i balkanske zemlje

Talasi požara u Crnoj Gori na snazi su već preko dva dana, a pored ove zemlje, vatrene stihije zahvatile su i druge zemlje južne Evrope.

Najmanje tri osobe su izgubile život tokom razornog toplotnog talasa koji je podstakao desetine požara širom južne Evrope, primoravajući hiljade ljudi da napuste svoje domove. Crveni meteo alarmi izdati su u delovima Italije, Francuske, Španije, Portugala i Balkana, upozoravajući na ozbiljne zdravstvene rizike dok temperature prelaze 40°C. Španska meteorološka služba Aemet saopštila je da bi temperature u Sevilji i Kordobi mogle dostići čak 44°C, dok bi i jug