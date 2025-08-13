Ovi delovi Srbije danas će biti "u crvenom": Rhmz izdao upozorenje zbog vrućine, na snazi dva meteo-alarma

Mondo pre 1 sat  |  Marina Letić
U Srbiji je i dalje na snazi upozorenje na visoke temperature koje važi do nedelje, 17. avgusta.

U Srbiji je i dalje na snazi upozorenje na visoke temperature koje važi do nedelje, 17. avgusta.

Do kraja sedmice biće veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 38 stepeni. RHMZ je izdao upozorenje i za područje Beograda na visoke temperature, koje je na snazi do subote, 16. avgusta, do kada se očekuje veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom oko 36 stepeni. Crveni meteo alarm na snazi je danas u jugoistočnoj Srbiji i na KiM, dok je za ostatak zemlje na snazi narandžasti meteo-alarm. Crveni meteo-alarm upozorava na veoma opasno
