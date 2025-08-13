I danas toplo, temperatura lokalno i do 37 stepeni, u pojedinim krajevima na snazi crveni meteoalarm

N1 Info pre 1 sat  |  Sara Botić
I danas toplo, temperatura lokalno i do 37 stepeni, u pojedinim krajevima na snazi crveni meteoalarm
Još jedan tropski dan pred nama. Danas će temperatura biti viša od 30 stepeni u celoj Srbiji, loklano i do 37. RHMZ je izdao meteorološko upozorenje da su uslovi izrazito povoljni za iniciranje i širenje požara na otvorenom, usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina, sve to u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim temperaturama. Zbog velikih vrućina, danas je na snazi i narandzasti meteoalarm u većem delu Srbije, dok je u pojedinim krajevima na
