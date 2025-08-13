Beograd na ulici: Vučić u Ćacilendu, građani protestuju, policija „razvučena“

Nedeljnik pre 27 minuta
Beograd na ulici: Vučić u Ćacilendu, građani protestuju, policija „razvučena“

Večerašnji protesti u Beogradu organizovani su kao znak solidarnosti sa građanima Vrbasa i Bačke Palanke, nakon što su oni napadnuti tokom demonstracija u tim gradovima.

Događaji u Vojvodini pokrenuli su talas reakcija, a studenti i zborovi građana pozvali su na okupljanja u više gradova širom Srbije, uključujući i glavni grad. Ovde objavljujemo najsvežije informacije o dešavanjima tokom protesta u Beogradu, a tu je i pregled ključnih momenata tokom ove večeri u glavnom gradu. ********************************* Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao oko 21:45 u Pionirski park odnosno „Ćacilend“, gde su se okupile njegove
Vučić: Brutalno napadnute prostorije SNS u Novom Sadu, predstoje promene u državnom aparatu

Dačić: Masovni napad na pristalice SNS u Novom Sadu, povređen policajac

Dačić: Povređeno najmanje šest policajaca, upotrebljena je minimalna sredstva prinude

Dačić: Najmanje šest policajaca povređeno u neredima u više gradova u Srbiji (video)

Vučić: Moramo da sačuvamo našu kuću i građanski mir; Važno naći pravdu za 16 stradalih

Dačić: U interesu svih građana Srbije je da se uspostavi javni red i mir

Tenzije u Novom Sadu: Maskirani batinaši krenuli ka kampusu, MUP optužuje demonstrante za napad (VIDEO)

"Povređeno je mnogo građana i šest policajaca": Obratio se Dačić: "Bojim se da ima teško povređenih pripadnika MUP"

Vučić stigao u komandni centar policije: Tu je i Dačić

Dačić: U interesu svih građana Srbije je da se uspostavi javni red i mir

„Gradonačelnik Niša bi zbog huliganskog ponašanja trebalo da podnese ostavku“: Dr Dragan Milić o skandiranju Pavlovića…

"Identifikovaće se sva lica koja su napadala: Policiju!" Oglasilo se Više javno tužilaštvo

