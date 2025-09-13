Vučić najavio moguće prevremene izbore – otkrio i kada bi mogao da podnese ostavku

RTK pre 2 sata
Vučić najavio moguće prevremene izbore – otkrio i kada bi mogao da podnese ostavku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da postoji mogućnost da se prevremeni izbori u Srbiji održe u aprilu, maju ili decembru naredne godine. „Voleo bih da to bude u decembru sledeće godine.

Podneo bih ostavku nešto ranije kao predsednik Republike, sa nepunih 10 godina, više ne mogu da budem predsednik. Da idemo svi zajedno na poštene izbore u decembru. Do decembra sledeće godine ljudi će moći da vide šta ćemo da uradimo, šta ćemo da napravimo“, rekao je Vučić tokom gostovanja na TV Informer, odgovarajući na pitanje glavne i odgovorne urednice Tanjuga Jovane Joksimović koji su datumi mogući za raspisivanje prevremenih izbora. Na pitanje protiv koga se
