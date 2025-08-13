I dalje aktivni požari u Crnoj Gori: Stiže pomoć iz BiH, Austrije i Mađarske, obustavljen saobraćaj kroz kanjon Platije

Dva helikoptera Vojske Crne Gore gase požare koji prijete ljudima i kućama na teritoriji Podgorice, saopšteno je 13. avgusta iz Ministarstva odbrane.

Na istom poručju u gašenju učestvuje i helikopter iz Srbije. Požari su aktivni u još četiri crnogorska grada, uglavnom u centralnom i sjevernom dijelu zemlje. Obustavljen je i saobraćaj kroz kanjon Platije, jednim od putnih pravaca koji glavni grad povezuje sa sjeverom Crne Gore. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova je saopšteno da su hrvatski i italijanski "kanaderi" gasili požare na crnogorskom primorju, ispustivši preko 300 tona vode na oblasti zahvaćene