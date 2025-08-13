Savo Manojlović: Dačić od MUP-a napravio redarsku službu Ćaci SNS huligana

Lider Pokreta Kreni-Promeni, Savio Manojlović, reagovao je povodom jučerašnjih incidenta u Bačkoj Palanci i Vrbasu i zvaničnog saopštenja MUP-a. “Ivica Dačić je MUP Srbije pretvorio u SA divizije SNS.

Nikada policija i njeni članovi nisu toliko poniženi kao poslednjih meseci kada su pretvoreni u redarsku službu Ćaci kriminalaca. Može Ivica Dačić da se bavi političkom prostitucijom, ali ne može od MUP-a Srbije da pravi javnu kuću. “ – rekao je Manojlović. Na zvaničnom sajtu MUP-a nalazi se saopštenje kojim optužuje građane da su napali Ćaci huligane i pored snimaka na kojima se vidi da kriminalne strukture iz SNS prostorija koriste kamenice i vatromet, dok MUP ne
