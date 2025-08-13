Evropa u paklenom zagrljaju: Požari i visoke temperature odnose živote, u Italiji umrlo dvoje dece

Telegraf pre 47 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Požari širom Španije

Požari širom Španije

Najmanje tri osobe izgubile su život, hiljade su evakuisane širom južne Evrope zbog razornog toplotnog talasa koji podstiče desetine šumskih požara, a crveni meteo-alarmi na snazi su u delovima Italije, Francuske, Španije, Portugala i Balkana, gde temperature prelaze 40 stepeni Celzijusa, uz ozbiljne rizike po zdravlje stanovništva. U Španiji, muškarac zaposlen u konjičkom centru preminuo je nakon što je zadobio teške opekotine u mestu Tres Kantos kod Madrida, gde
