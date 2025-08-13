“Iza zločina na Bistrici stoji ista ideologija koja do danas proizvodi mržnju prema Srbima”

Vesti online pre 9 minuta  |  Kosovo online (K.D.)
“Iza zločina na Bistrici stoji ista ideologija koja do danas proizvodi mržnju prema Srbima”

Povodom 22. godišnjice od ubistva i ranjavanja srpske dece na Bistrici, Kancelarija za Kosovo i Metohiju je ukazala da je ideologija koja stoji iza tog zločina ista ona koja do danas proizvodi mržnju prema Srbima i svim drugim nealbancima na Kosovu i koja je temelj političkog delovanja Aljbina Kurtija i njegovog terora nad srpskim narodom. Kancelarija napominje da i nakon više od dve decenije, odgovorni za ubistvo i ranjavanje srpske dece još uvek nisu pronađeni.

Tog tragičnog dana 2003. godine, koji je sve ispunio užasom i nevericom, ubijeni su dečaci Ivan Jovović i Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno, i do danas nije utvrđeno ko je počinilac, podseća Kancelarija za KiM. “Poznata je ideologija koja stoji iza ovog zločina, i to je ista ona ideologija koja do danas proizvodi mržnju prema Srbima i svim drugim nealbancima na Kosovu i Metohiji i koja je temelj političkog delovanja Aljbina Kurtija i njegovog terora nad
