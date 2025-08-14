"Tramp nam je obećao..." Makron otkrio detalje razgovora sa predsednikom SAD

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da je američki predsednik Donald Tramp u sredu poručio evropskim liderima da su SAD i drugi saveznici spremni da učestvuju u davanju bezbednosnih garancija Ukrajini, kako bi se okončao rat Rusije protiv Ukrajine.

Makron je rekao da je Tramp, tokom razgovora sa evropskim liderima i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, jasno isključio mogućnost da Kijev postane član NATO saveza, što je jedna od glavnih prepreka svakom mirovnom sporazumu sa Rusijom, prenosi Rojters. Makron, koji je na odmoru na jugu Francuske, rekao je to u sredu novinarima u svojoj letnjoj rezidenciji. Evropski lideri i Zelenski, održali su juče video konferenciju sa predsednikom SAD. Tokom