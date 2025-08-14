Vremenska prognoza za četvrtak 14. avgust: I danas veoma toplo temperatura do 38 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasnije posle podne i uveče na jugoistoku i jugu, a tokom noći i na jugozapadu zemlje umereno oblačno.

Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren povremeno i jak.

Najniža temperatura biće od 14 do 23, a najviša od 34 do 38 stepeni.U Beogradu će biti takođe sunčano i veoma toplo uz umeren jugoistočni i istočni vetar.

Najniža temperatura biće oko 23, a najviša dnevna oko 36 stepeni.

(Beta, 14.08.2025)

Tropski toplo, temperature do 38 stepeni: Vremenska prognoza za 14 avgust

Tropski dan je pred nama: Najviše do 38 stepeni

BanatVremenska prognoza

Dok gori Crna Gora

Kako da pripremite dete za polazak u vrtić, a da ne kukate svaki dan i vi i ono: Veliki vodič za roditelje, evo šta kažu…

Tropski toplo, temperature do 38 stepeni: Vremenska prognoza za 14 avgust

Tropski dan je pred nama: Najviše do 38 stepeni

Počinje dvonedeljni Gospojinski post

