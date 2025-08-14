"Preko 60 povređenih građana u Novom Sadu, plivaju u krvi": Vučić: "Uspostavićemo javni red i mir, svi nasilnici će biti privedeni"

Blic pre 49 minuta
"Preko 60 povređenih građana u Novom Sadu, plivaju u krvi": Vučić: "Uspostavićemo javni red i mir, svi nasilnici će biti…

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz sedišta MUP u Palati Srbija.

Vučić je govoreći o incidentima tokom protesta u više gradova u Srbiji, istakao da je samo u Novom Sadu povređeno više od 60 osoba. Kako je naveo, "večeras je zbog mudrosti velikog broja građana izbegnut katastrofalni scenario". - Večeras je teško veče za građane Srbije.Ono što je važno, to je da smo zahvaljujući mudrosti, trpeljivosti i strpljenju ogromnog broja građana, nekim čudom za sada uspeli da sačuvamo mir. I kad kažem nekim čudom, zato što u Novom Sadu do
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić: Za batinaše i huligane neće biti milosti

Vučić: Za batinaše i huligane neće biti milosti

Beta pre 29 minuta
Vučić: Za batinaše i huligane neće biti milosti

Vučić: Za batinaše i huligane neće biti milosti

Danas pre 4 minuta
Vučić o protestima: „Odgovorni za nasilje biće uhapšeni tokom noći i jutra“

Vučić o protestima: „Odgovorni za nasilje biće uhapšeni tokom noći i jutra“

Nedeljnik pre 34 minuta
Vučić: U Novom Sadu povređene 64 osobe

Vučić: U Novom Sadu povređene 64 osobe

Insajder pre 34 minuta
Novo obraćanje Vučića, opet ni reč o pirotehnici i batinašima iz redova SNS: Milosti za huligane neće biti

Novo obraćanje Vučića, opet ni reč o pirotehnici i batinašima iz redova SNS: Milosti za huligane neće biti

Novi magazin pre 3 minuta
Vučić: Više od 60 povređenih u Novom Sadu

Vučić: Više od 60 povređenih u Novom Sadu

Radio 021 pre 44 minuta
(Video) „u Novom Sadu povređene 64 osobe“ Vučić: Teško veče za građane Srbije Uspeli smo da nekim čudom sačuvamo mir…

(Video) „u Novom Sadu povređene 64 osobe“ Vučić: Teško veče za građane Srbije Uspeli smo da nekim čudom sačuvamo mir

Dnevnik pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadMUP

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Za batinaše i huligane neće biti milosti

Vučić: Za batinaše i huligane neće biti milosti

Beta pre 29 minuta
Vesnici izbora garnirani nasiljem

Vesnici izbora garnirani nasiljem

Radar pre 53 minuta
Vučić: Za batinaše i huligane neće biti milosti

Vučić: Za batinaše i huligane neće biti milosti

Danas pre 4 minuta
"Preko 60 povređenih građana u Novom Sadu, plivaju u krvi": Vučić: "Uspostavićemo javni red i mir, svi nasilnici će biti…

"Preko 60 povređenih građana u Novom Sadu, plivaju u krvi": Vučić: "Uspostavićemo javni red i mir, svi nasilnici će biti privedeni"

Blic pre 49 minuta
UŽIVO (VIDEO, FOTO) Protesti „Srbijo probudi se“ širom zemlje: U „Ćacilendu“ predsednik Srbije i Andrej Vučić, u Novom Sadu…

UŽIVO (VIDEO, FOTO) Protesti „Srbijo probudi se“ širom zemlje: U „Ćacilendu“ predsednik Srbije i Andrej Vučić, u Novom Sadu muškarac sa pištoljem, okršaji građana i pristalica SNS

Danas pre 59 minuta