"Preko 60 povređenih građana u Novom Sadu, plivaju u krvi": Vučić: "Uspostavićemo javni red i mir, svi nasilnici će biti privedeni"
Blic pre 49 minuta
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz sedišta MUP u Palati Srbija.
Vučić je govoreći o incidentima tokom protesta u više gradova u Srbiji, istakao da je samo u Novom Sadu povređeno više od 60 osoba. Kako je naveo, "večeras je zbog mudrosti velikog broja građana izbegnut katastrofalni scenario". - Večeras je teško veče za građane Srbije.Ono što je važno, to je da smo zahvaljujući mudrosti, trpeljivosti i strpljenju ogromnog broja građana, nekim čudom za sada uspeli da sačuvamo mir. I kad kažem nekim čudom, zato što u Novom Sadu do