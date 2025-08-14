Sukob demonstranata i pristalica SNS-a u Novom Sadu: Ispaljena pirotehnička sredstva na građane (VIDEO)

U Novom Sadu je večeras oko 21.00 sati došlo do sukoba građana i studenata koji su krenuli u protestnu šetnju i pristalica Srpske napredne stranke (SNS).

Kada su demonstranti stigli do prostorija SNS u Stražilovskoj ulici, čekalo ih je oko šezdeset pristalica te stranke. Prvo je bilo međusobnog dobacivanja uvreda, a potom su pristalice SNS krenule da ispaljuju pirotehniku, vatromet i topovske udare i da demonstrante gađaju flašama i kamenicama, javlja reporter agencije Beta. Demonstranti su potom polupali prostorije SNS, a posle desetak minuta došlo je petnaestak policajaca koji su stali između demonstranata i