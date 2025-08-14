Milivojević poručio policiji: Neće biti amnestije – znamo ko je bio na zadatku

Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević uputio je oštru poruku pripadnicima MUP-a, optužujući ih da su se “stavili na stranu društvenog taloga i mafije koja je uzurpirala državu a koja će uskoro biti razvlašćena”.

Nemojte misliti da ste se sakrili bez oznaka i sa fantomkama. Postoje podaci o tome ko je bio na radnom zadatku juče, prekjuče i svih dana do sada. Niko neće pobeći od odgovornosti, a među vama postoje savesni ljudi koji javljaju i tek će javljati šta ko radi. Niko se neće sakriti od odgovornosti. Neće biti amnestije, poručio je Milivojević. On je optužio policiju da je “naređenja dobijala od Andreja Vučića i njegovih najbližih saradnika, svirepih ubica i robijaša,