Danas će u ovim delovima Srbije biti veoma opasno vreme: Rhmz objavio upozorenje, evo kada stiže osveženje

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je da će danas u Srbiji biti sunčano i veoma toplo, kasnije posle podne i uveče na jugoistoku i jugu, a tokom noći i na jugozapadu zemlje umereno oblačno.

Vetar slab i umeren jugoistočni i istočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren povremeno i jak. Najviša temperatura od 34 do 38 stepeni. Do subote će se zadržati veoma toplo vreme, a u nedelju i početkom sledeće sedmice očekuje se manji pad temperature. "I u petak i u subotu zadržaće se veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38, a manji pad temperature očekuje se u nedelju i početkom sledeće sedmice kada će najviša dnevna temperatura u