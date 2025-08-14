Tropski toplo, temperature do 38 stepeni: Vremenska prognoza za 14 avgust

Danas sunčano i tropski toplo. Kasno posle podne i uveče na jugu Srbije biće umerene oblačnosti, ali se padavine ne očekuju. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno će duvati jak jugoistočni vetar. Ujutru temperatura od 14 do 23, tokom dana od 34 stepena do 38 stepeni. U Beogradu nakon tropske noći, dan sunčan, uz najviše 36 stepeni. Kasnije posle podne i uveče na jugoistoku i jugu, a tokom noći i na jugozapadu zemlje umereno oblačno. Vetar slab i umeren