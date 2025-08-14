Tropski toplo, temperature do 38 stepeni: Vremenska prognoza za 14 avgust

Mondo pre 2 sata  |  Ivana Lazić
Tropski toplo, temperature do 38 stepeni: Vremenska prognoza za 14 avgust
Danas sunčano i tropski toplo. Kasno posle podne i uveče na jugu Srbije biće umerene oblačnosti, ali se padavine ne očekuju. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno će duvati jak jugoistočni vetar. Ujutru temperatura od 14 do 23, tokom dana od 34 stepena do 38 stepeni. U Beogradu nakon tropske noći, dan sunčan, uz najviše 36 stepeni. Kasnije posle podne i uveče na jugoistoku i jugu, a tokom noći i na jugozapadu zemlje umereno oblačno. Vetar slab i umeren
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Sunčano i veoma toplo, uveče ponegde oblačno, temperatura do 38 stepeni

Sunčano i veoma toplo, uveče ponegde oblačno, temperatura do 38 stepeni

RTV pre 1 sat
Još jedan tropski dan sa temperaturom do 38 stepeni

Još jedan tropski dan sa temperaturom do 38 stepeni

RTS pre 56 minuta
Spremite se za pakleni dan Temperatura danas ide do 38 stepeni, evo kada stiže osveženje

Spremite se za pakleni dan Temperatura danas ide do 38 stepeni, evo kada stiže osveženje

Alo pre 1 sat
Tropski dan je pred nama: Najviše do 38 stepeni

Tropski dan je pred nama: Najviše do 38 stepeni

Telegraf pre 1 sat
Vremenska prognoza za četvrtak 14. avgust: I danas veoma toplo temperatura do 38 stepeni

Vremenska prognoza za četvrtak 14. avgust: I danas veoma toplo temperatura do 38 stepeni

Beta pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Kupujte norveške jagode: Piše Ivan Mrđen

Kupujte norveške jagode: Piše Ivan Mrđen

Nova pre 1 minut
Preskakanje obroka povećava rizik od smrtnosti, pokazuje nova studija

Preskakanje obroka povećava rizik od smrtnosti, pokazuje nova studija

Danas pre 2 minuta
Sunčano i veoma toplo, uveče ponegde oblačno, temperatura do 38 stepeni

Sunčano i veoma toplo, uveče ponegde oblačno, temperatura do 38 stepeni

RTV pre 1 sat
Studenti u blokadi: Vlast konačno htela da izazove građanski rat

Studenti u blokadi: Vlast konačno htela da izazove građanski rat

Danas pre 17 minuta
Putnička vozila čekaju na Batrovcima na izlazu iz Srbije 60 minuta

Putnička vozila čekaju na Batrovcima na izlazu iz Srbije 60 minuta

RTV pre 45 minuta