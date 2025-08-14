Livit: Tramp i Putin će održati sastanak tet-a-tet pre zajedničke pres konferencije

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je danas da će američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin sutra imati sastanak tet-a-tet na Aljasci, pre zajedničke konferencije za novinare.

U intervjuu za Foks njuz, Livit je rekla da Sjedinjene Američke Države imaju "mnoga sredstva" koja mogu da pomognu u okončanju sukoba između Ukrajine i Rusije. Ranije danas, pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da će se samit između dvojice predsednika održati u vazduhoplovnoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci i da je program u potpunosti usaglašen, prenela je agencija RIA Novosti. "Očekuje se da će sve početi razgovorom Putina i Trampa tet-a-tet,