uživo Protesti širom Srbije: Demolirane prostorije SNS u Novom Sadu, vatromet na okupljene ispred Generalštaba

NIN pre 26 minuta
uživo Protesti širom Srbije: Demolirane prostorije SNS u Novom Sadu, vatromet na okupljene ispred Generalštaba

Simultano širom Srbije večeras se održavaju protesti koji dolaze nakon dvodnevnih sukoba demonstranata sa pristalicama Srpske napredne stranke (SNS) u više gradova, uglavnom u blizini stranačkih prostorija.

U sukobima je povređeno više osoba, među kojima i pripadnici policije. Na protest, koji su nazvali "Večeras pucate po šavovima", su pozvali studenti u blokadi. Sve najnovije informacije pratite u našem BLOGU UŽIVO. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata - Blokada (@studenti_u_blokadi) A post shared by Nedeljnik NIN (@nedeljniknin) Pripadnici žandarmerije raspoređeni su u kordon na protestu u Vrbasu, dok su ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS)
Protest u Loznici ispred prostorija SNS: Gradonačelnica provocira građane iza kordona policije

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Pucate po šavovima

Ljubišić za Euronews o postupanju policije na protestima: "Nije bilo brutalnosti, uglavnom je blaga i tolerantna"

Studenti uputili hitan apel građanima pred večerašnji protest (foto)

Studenti objavili spisak lokacija u Srbiji na kojima se održavaju protesti

Incidenti i sukobi na protestima: Ko je odgovoran i koji je način za izlazak iz društvene krize?

Studenti u blokadi kragujevačkog Ekonomskog fakulteta apeluju da na proteste ne idu deca

Demonstranti potpuno demolirali prostorije SNS u Novom Sadu: Razbijena stakla, iznet nameštaj, ispolivana farba (foto,video)

"Jedan pripadnik ukp teško povređen": Oglasio se Vučić: "Biće još hapšenja, pravna država će morati da radi"

"Pokrali su sve što su zatekli": Vučević o demoliranju prostorija SNS u Novom Sadu: "Pola sata su razvaljivali" (video)

„Biće mnogo više uhapšenih, država će pobediti“: Vučić o protestima i razbijanju prostorija SNS-a u Novom Sadu

PSG: SNS pristalice pirotehnikom ugrozile bebe u porodilištu Betanija

