Dačić o neredima u Srbiji

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnjik (A. S.)
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je sinoć tokom nereda u gradovima u Srbiji povređeno 27 policijskih službenika, da je podneto 47 prekršajnih i pet krivičnih prijava, a da su blokaderi povredili više od 70 do 80 građana.

Dačić je u obraćanju medijima kazao da su kod pojedinih povređenih policajaca konstatovane teške telesne povrede, kao i da je oštećeno pet službenih policijskih vozila i 22 komada opreme. Kada je reč o povređenim građanima, Dačić je naveo da još nema tačnog izveštaja, ali da je sigurno da ima više od 70, 80 povređenih građana od strane blokadera. “Na mnogo mesta u Srbiji imali smo pojavu napada blokadera na prostorije SNS, u nekoliko mesta i na SPS, najteži su
SPSIvica DačićMinistar unutrašnjih poslovaSNSsrbijaprotestivestineredi

