Tri jaka zemljotresa: Preti cunami? MAPA

B92 pre 1 sat
Tri jaka zemljotresa: Preti cunami? MAPA

Tri zemljotresa jačine veće od pet stepeni Rihterove skale zabeležena su jutros u Tihom okeanu, u blizini Severnih Kurilskih ostrva, saopštila je sahalinska filijala Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.

Najnoviji, treći zemljotres, dogodio se u 10.12 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 2.12 po moskovskom vremenu, preneo je Interfaks. Potres magnitude 5,1 imao je epicentar 127 kilometara istočno od grada Severo-Kurilsk, na ostrvu Paramušir, na dubini od 10 kilometara ispod morskog dna. Zemljotres se na Paramuširu osetio jačinom od dva do tri stepena, ali nije izdato upozorenje na cunami. Prethodno su na istom području registrovana još dva zemljotresa, magnitude 5,2
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Tri jaka zemljotresa udarila jutros Tlo se ne smiruje

Tri jaka zemljotresa udarila jutros Tlo se ne smiruje

Alo pre 49 minuta
Tri zemljotresa pogodila područje Severnih Kurilskih ostrva

Tri zemljotresa pogodila područje Severnih Kurilskih ostrva

RTV pre 1 sat
Tri zemljotresa jača od 5,0 stepeni pogodila područje Severnih Kurilskih ostrva

Tri zemljotresa jača od 5,0 stepeni pogodila područje Severnih Kurilskih ostrva

N1 Info pre 1 sat
Serija zemljotresa kod Kurilskih ostrva: Najjači 5,3 Rihtera, nije izdato upozorenje na cunami

Serija zemljotresa kod Kurilskih ostrva: Najjači 5,3 Rihtera, nije izdato upozorenje na cunami

Euronews pre 1 sat
Tri zemljotresa pogodila područje Severnih Kurilskih ostrva

Tri zemljotresa pogodila područje Severnih Kurilskih ostrva

Politika pre 1 sat
Tri snažna zemljotresa pogodila područje Severnih Kurilskih ostrva

Tri snažna zemljotresa pogodila područje Severnih Kurilskih ostrva

Telegraf pre 1 sat
Novi potres kod kamčatke: Panika na Ruskom dalekom istoku, tlo se ne smiruje, zemljotres jačine 5,2 Rihtera uznemirio građane!…

Novi potres kod kamčatke: Panika na Ruskom dalekom istoku, tlo se ne smiruje, zemljotres jačine 5,2 Rihtera uznemirio građane!

Blic pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresCunami

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Sve oči uprte u Aljasku; Tramp: Postoji 25 odsto šansi da sastanak sa Putinom ne bude uspešan

UKRAJINSKA KRIZA: Sve oči uprte u Aljasku; Tramp: Postoji 25 odsto šansi da sastanak sa Putinom ne bude uspešan

RTV pre 9 minuta
Sastaju se Tramp i Putin u vojnoj bazi koja je bila strateški važna u vreme hladnog rata

Sastaju se Tramp i Putin u vojnoj bazi koja je bila strateški važna u vreme hladnog rata

N1 Info pre 9 minuta
SAD spasavaju svog posrnulog pionira u industriji čipova

SAD spasavaju svog posrnulog pionira u industriji čipova

Bloomberg Adria pre 9 minuta
"Ležao je u lokvi krvi": Bizarna nesreća u Grčkoj: Turista seo pored crkve da napravi selfi, dunuo vetar - survao se na stene!…

"Ležao je u lokvi krvi": Bizarna nesreća u Grčkoj: Turista seo pored crkve da napravi selfi, dunuo vetar - survao se na stene!

Blic pre 4 minuta
Tramp i Putin danas na Aljasci razgovaraju o ratu u Ukrajini: Šta su mogući predlozi?

Tramp i Putin danas na Aljasci razgovaraju o ratu u Ukrajini: Šta su mogući predlozi?

Radio 021 pre 4 minuta