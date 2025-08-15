"Zovemo ga misteriozni jer već prvog dana detetu skoči temperatura na 40!": Dr Milićević o virusima koji se šire među decom, koji simptomi su ključni i kada hitno kod lekara

"Ovaj sada virus roditelji zovu misteriozni zbog toga što jako brzo daje simptome. Još u prvom danu dete ima temperaturu od 40 stepeni Celzijusovih", rekao je pedijatar dr Saša Milićević govoreći o "misterioznom virusu" koji se sve više širi među decom u Srbiji.

Ipak, pedijatar dr Saša Milićević apeluje na roditelje da ostanu smireni i preduzmu neophodne mere zaštite i lečenja. Dr Milićević je za "Blic" televiziju objasnio simptome, mogućnosti prenosa i preporuke za lečenje ovog virusa. "Svi su virusi malo misteriozni, to su zaista neobična bića. Ovaj sada virus zovemo misteriozni zbog toga što jako brzo daje simptome. Još u prvom danu dete ima temperaturu od 40 stepeni i potpuno je prirodno da svaki roditelj bude