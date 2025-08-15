Aljaska kao mesto za istorijski dogovor: Šta sve do sada znamo o samitu Trampa i Putina i "ponudi" za primirje

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
Aljaska kao mesto za istorijski dogovor: Šta sve do sada znamo o samitu Trampa i Putina i "ponudi" za primirje

Predsednici Sjedinjenih Amderičkih Država i Rusije Donald Tramp sastaće se danas na Aljasci, najvećoj i najudaljenijoj američkoj saveznoj državi, kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

Sastanak bi trebalo da se održi u vojnoj bazi Elmendorf - Ričardson, udaljenoj oko 10 kilometara od Enkoridža, za koju CNN navodi da je jedina na Aljasci koja ispunjava bezbednosne zahteve. Početak samita, koji mnogi ocenjuju kao istorijski, najavljen je za 11.30 po lokalnom vremenu, odnosno 21.30 po srednjeevropskom, a kako je najavio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov on će u potpunosti biti usaglašen i počeće razgovorom tet-a-tet, nakon čega će uslediti
UKRAJINSKA KRIZA: Sve oči uprte u Aljasku; Tramp: Postoji 25 odsto šansi da sastanak sa Putinom ne bude uspešan

RTV pre 10 minuta

RTV pre 10 minuta
Putin stigao u Magadan, odakle će otputovati na Aljasku na sastanak s Trampom

RTS pre 10 minuta

RTS pre 10 minuta
Da, ovo je taj dan, Tramp i Putin odlučuju o Ukrajini! Zelenski nervozno čeka telefonski poziv s Aljaske, u Enkoridžu traže hapšenje šefa Kremlja (foto, video)

Kurir pre 10 minuta

Kurir pre 10 minuta
"Naša duša pati": Zašto Moskva ne može da zaboravi prodaju Aljaske?

B92 pre 10 minuta

B92 pre 10 minuta
Kremlj želi više od mirovnog sporazuma: Da li će doći do reseta odnosa sa SAD?

Danas pre 1 sat

Danas pre 1 sat
UŽIVO Samit veka - Putin na putu ka Aljasci posetio Magadan; Lavrov doputovao u Enkoridž

Sputnik pre 1 sat

Sputnik pre 1 sat
Šta Putin i Tramp žele od sastanka na Aljasci

BBC News pre 2 sata

BBC News pre 2 sata
Vladimir PutinUkrajinaRusijaCNNDonald TramptrampRat u Ukrajini

UKRAJINSKA KRIZA: Sve oči uprte u Aljasku; Tramp: Postoji 25 odsto šansi da sastanak sa Putinom ne bude uspešan

RTV pre 10 minuta

RTV pre 10 minuta
Sastaju se Tramp i Putin u vojnoj bazi koja je bila strateški važna u vreme hladnog rata

N1 Info pre 9 minuta

N1 Info pre 9 minuta
SAD spasavaju svog posrnulog pionira u industriji čipova

Bloomberg Adria pre 9 minuta
"Ležao je u lokvi krvi": Bizarna nesreća u Grčkoj: Turista seo pored crkve da napravi selfi, dunuo vetar - survao se na stene!

Blic pre 5 minuta

Blic pre 5 minuta
Putin stigao u Magadan, odakle će otputovati na Aljasku na sastanak s Trampom

RTS pre 10 minuta

RTS pre 10 minuta