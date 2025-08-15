Frans pres: U Srbiji demonstracije prerasle u sukobe

Radio 021 pre 36 minuta  |  Beta
Frans pres: U Srbiji demonstracije prerasle u sukobe

Politička kriza i demonstracije koje mesecima potresaju Srbiju, prerasli su u sukobe između demonstranata i pritstalice vladajuće Srpske napredne stranke predsednika Aleksandra Vučića, sa novim scenama nasilja.

To piše agencija Frans pres. Demonstranti su večeras oštetili prostorije Srspske napredne stranke u Novom Sadu, tokom novih skupova organizovanih u oko trideset gradova, posle sukoba prethodne večeri u kojima je bilo desetine povređenih, dodaje francuska agencija. Agencija piše da su demonstranti razbili prozor prostorija SNS-a a zatim bacali na fasadu jaja i farbu, pozivajući se na snimke televizije N1. Frans pres dodaje da je većina mladih muškaraca koji su
