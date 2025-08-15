Đorđe Ivanović strelac za AEK protiv Legije

Srpski fudbaler Đorđe Ivanović bio je strelac za AEK Larnaku u porazu 2:1 od Legije u Varšavi, ali je kiparski klub zahvaljujući pobedi 4:1 u prvom meču prošao u plej-of Lige Evrope.

Žan-Pjer Nsame je dao vodeći gol za Legiju u 11. minutu, a Danac Mileta Rajović je duplirao prednost u 16. minutu. Ivanović je dao gol u 52. minutu kojim su rešene sve dileme oko prolaska dalje AEK-a. Kiparski klub će u plej-ofu Lige Evrope igrati protiv norveškog Brana. Legija posle eliminacije iz Lige Evrope čeka u plej-ofu Lige konferencija škotski Hibernijan koji je eliminisao Partizan.
