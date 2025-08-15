Najduža zadržavanja putničkih vozila na izlazu na Horgošu - 45 minuta

BEOGRAD - Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, putnička vozila se na graničnim prelazima naše zemlje jutros najduže zadržavaju na izlazu na Horgošu, i to 45 minuta, dok zadržavanja na teretnim terminalima nema, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMŠ).

Na ulazu na Horgošu putnička vozila čekaju 30 minuta, a isto toliko i na ulazu i izlazu na Šidu, kao i na izlazu na Preševu. Na Gradini, na ulazu, zadržavanja na putničkim terminalima su 20 minuta. Iz AMŠ-a ukazuju da se treba pripremiti za vožnju u uslovima pojačanog saobraćaja, te krenuti ranije i bez nervoze ukoliko dođe zastoja ili usporene vožnje, jer su oni u ovim danima česti. Uz to, podsećaju da je vožnja na dugim relacijama u uslovima pojačanog saobraćaja